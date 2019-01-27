Примера: "Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью

"Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Испании.
 
Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Юссеф Эн-Несири.
Фото Примера: "Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью
Фото: cdleganes.com
 
"Леганес" набрал 23 очка и расположился на 15-м месте в турнирной таблице.
 
"Эйбар" с 26 баллами занимает 8-ю строчку. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
21-й тур 
 
"Леганес" - "Эйбар" - 2:2 (0:2)
 
Голы: Кике, 29 (0:1). Хоан Хордан, 36 (0:2). Эн-Несири, 46 (1:2). Эн-Несири, 67 (2:2). 
 
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас (Арнаис, 46), Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес (Сантос, 89), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Мерино, 86).
 
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Рамис, 70), Пенья, Арбилья, Кукурелья (Эскаланте, 80), Диоп, Хоан Хордан, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 71), Де Бласис.
 
Предупреждения: Сиовас, 35. Кукурелья, 38. Ресио, 52. Дмитрович, 66. Шарлес, 88. 
 
Судья: Эрнандес Эрнандес.
 
26 января. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".


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