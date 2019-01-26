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Серия А: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО) "Сассуоло" с разгромным счетом победил "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии. Голами в составе черно-зеленых отметились полузащитник Мануэль Локателли, а также нападающие Хума Бабакар и Алессандро Марти. Фото: gazzetta.it "Сассуоло" набрал 29 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Кальяри" с 21 баллом располагается на 13-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 21-й тур "Сассуоло" - "Кальяри" - 3:0 (2:0) Голы: Локателли, 9 (1:0). Бабакар, 45+4 - с пенальти (2:0). Матри, 87 (3:0). "Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Бурабия, Джуричич (Бога, 65), Маньянелли (Данкан, 75), Локателли, Бабакар (Матри, 70), Берарди. "Кальяри": Краньо, Срна (Падоин, 77), Ликояннис (Фариас, 46), Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини (Бирса, 64), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Паволетти. Предупреждения: Барелла, 14. Пелузо, 25. Судья: Иррати. 26 января. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Спорт-Экспресс

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