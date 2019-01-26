Серия А: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)  

"Сассуоло" с разгромным счетом победил "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
 
Голами в составе черно-зеленых отметились полузащитник Мануэль Локателли, а также нападающие Хума Бабакар и Алессандро Марти.
Фото Серия А: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Сассуоло" набрал 29 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.
 
"Кальяри" с 21 баллом располагается на 13-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
21-й тур 
 
"Сассуоло" - "Кальяри" - 3:0 (2:0)
 
Голы: Локателли, 9 (1:0). Бабакар, 45+4 - с пенальти (2:0). Матри, 87 (3:0). 
 
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Бурабия, Джуричич (Бога, 65), Маньянелли (Данкан, 75), Локателли, Бабакар (Матри, 70), Берарди.
 
"Кальяри": Краньо, Срна (Падоин, 77), Ликояннис (Фариас, 46), Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини (Бирса, 64), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Паволетти.
 
Предупреждения: Барелла, 14. Пелузо, 25. 
 
Судья: Иррати.
 
26 января. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
 


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