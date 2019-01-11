Отбор ЧЕ-2019: Без поражений

Мужская сборная Украины в отборочном турнире европейского первенства выиграла все шесть поединков.

Группа F

ШВЕЙЦАРИЯ - УКРАИНА - 3:2 (20:25, 28:26, 21:25, 25:15, 14:16)

Фото: cev.eu

Швейцария: Джокич - 22 очка (19 - атака, 2 - подача, 1 - блок), Брандли - 8 (6+0+2), Роос - 12 (9+3+0), Ульрих - 14 (11+1+2), Эхрат - 11 (6+0+5), Харксен; Хагенбух (либеро), Гигер - 4 (1+1+2), Рот, Мюллер.

Украина: Дрозд - 5 (3+0+2), Ковальчук - 2 (0+2+0), Ерещенко - 9 (8+0+1), Семенюк - 14 (6+2+6), Тевкун - 15 (14+1+0), Клямар - 12 (10+0+2); Брова (либеро), Диденко, Виецкий - 2 (2+0+0), Шевченко - 7 (5+2+0).

Время игры - 122 минуты (26+31+24+20+21).

Игровые очки: 108:107 (атака - 52:49, подача - 7:7, блок - 12:12, ошибки соперника - 37:39).

Позитивный прием - 45%:39%.

Судьи: Керрато Гонсалес (Испания), Исайлович (Австрия).

9 января. Шененверд. «Бетонкуп Арена». 1050 зрителей.

До этого противостояния со швейцарцами наша сборная выиграла все пять предыдущих матчей. И хотя первое место в группе вместе с путевкой на еврофинал подопечные тренера Угиса Крастиньша уже обеспечили себе заранее, однако они не скрывали того, что полны желания завершить отборочный раунд победным маршем. И таки сдержали свое слово, склонив чашу весов в очень напряженной и драматичной «пятихатке».

Швейцарцы, у которых накануне еще оставался мини-шанс прорваться со второго места в группе на еврофинал, при поддержке своих болельщиков, образно говоря, рвали и метали, демонстрировали волейбол довольно-таки приличных кондиций. Всего этого и нашим ребятам было не занимать. Так что на игровой площадке напряженнейшая борьба за каждое очко продолжалась от первого и до последнего аккордов поединка.

По сравнению с предыдущей встречей против македонцев в составе нашей команды произошло одно, но очень серьезное изменение, связанное с отсутствием центрального блокирующего Дмитрия Теременко, вынужденного отправиться в свой французский клуб «Тур». А он, припоминаете, был одним из лучших, если даже не сказать главным героем, прошлого матча. Поэтому и стартовый состав команды оказался несколько измененным, в нем появились в центре Юрий Семенюк и диагонали - Владимир Тевкун.

На первого из них возлагалась задача закрыть блоком сетку, на второго - бомбить половину площадки оппонентов. И они, забегая вперед, справились со своими заданиями: Семенюк шесть раз за матч «чехлил» атаки визави, а Тевкун стал самым результативным в команде, принеся ей 15 очков.

Дебют первого сета был за хозяевами (5:2). Потом постепенно гости не только выровняли игру , но и после паритетных 15:15 на подаче Тевкуна создали солидный отрыв (21:15). Довершил дело пушечный «выстрел» Яна Ерещенко.

Уступив в стартовой партии, швейцарцы лихо начали вторую и после мощных ударов своего главного забойщика Йована Джокича повели 8:5. Он же в середине сета сделал счет 15:12. Очередная погоня не только позволила украинцам настичь беглецов, но и удар Тевкуна привел к нашему двухочковому сетболу - 24:22. Если бы украинцы выиграли и этот сет, то, скорее всего, швейцарцам далее бы уже ничего не светило. Однако хозяевам удалось атакой Луки Ульриха сравнять счет. Потом после атаки Семенюка и испорченной Джоэлем Роосом подачи гости еще дважды в лотерее «на больше-меньше» имели сетболы, но так и не довели дело до конца. А две досадные ошибки Алексея Клямара стали решающими в партии.

Крутое противостояние наблюдалось и в третьем сете, перед входом в эндшпиль которого на табло горели цифры 20:20. Концовку же выиграли украинцы 5:1, у которых отличились в нападении Ерещенко и Тевкун, последний из них отметился еще эйсом, а Клямар реабилитировал себя успешной атакой и напоследок «чехлением» Джокича.

И вновь после победного сета у нашей команды в четвертом наступил провал. Замены, проводимые Крастиньшем, не приносили должного эффекта. «Горим» - 5:9, 9:18 и в итоге набираем за партию рекордную малость за весь турнир очков - всего-то 15.

Теперь победителя должен определить пятый укороченный тай-брейк. Перед сменой командами сторон площадки после «выстрела» Тевкуна ведем 7:4. Джокич восстанавливает равновесие - 7:7. Следует ряд ошибок и это приводит к тому, что у швейцарцев двухочковый и сетбол, и матчбол - 14:12. Хозяева портят подачу и ее выполнять у гостей идет вышедший недавно на замену Олег Шевченко. Семенюк закрывает блоком Томаса Брандли - 14:14. А потом наступает финальный бенефис Шевченко: одна его подача завершается эйсом, после второй - мяч от рук либеро Этьенна Хагенбуха улетает на трибуну. Вот такая драматичная в нашу пользу развязка этого крутого поединка.

Польша и В финальном турнире (13-29 сентября в Бельгии, Голландии, Словении и Франции) будут участвовать команды хозяев, получившие пропуска по итогам предыдущего первенства РоSSия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Турция . А также - победители отборочных групп и пятерка лучших вторых, которую составили Финляндия, Черногория, Австрия, Белоруссия и Македония. Жеребьевка - 16 января в Брюсселе.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Македония - Венгрия - 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

Итоговая таблица

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. УКРАИНА 6 6 (2) 0 (0) 18:6 16

2. Македония 6 3 (2) 3 (2) 14:13 9

3. Швейцария 6 2 (2) 4 (3) 12:16 7

4. Венгрия 6 1 (1) 5 (2) 8:17 4

Группа А. Дания - Румыния - 3:1 (22:25, 25:15, 25:21, 25:19). Итог: Румыния, Финляндия - 7, Дания - 4.

Группа В. Латвия - Израиль - 3:1 (28:26, 24:26, 25:23, 25:23). Итог: Эстония - 12, Израиль, Латвия - 3.

Группа С. Исландия - Словакия - 0:3 (18:25, 18:25, 20:25). Черногория - Молдавия - 3:0 (25:18, 25:21, 25:13). Итог: Словакия - 15, Черногория - 13, Молдавия - 8, Исландия - 0.

Группа D. Албания - Португалия - 1:3 (26:24, 19:25, 15:25, 15:25). Хорватия - Австрия - 1:3 (22:25, 25:18, 20:25, 20:25). Итог: Португалия - 15, Австрия - 13, Албания - 5, Хорватия - 3.

Группа Е. Грузия - Испания - 0:3 (10:25, 21:25, 18:25). Норвегия - Белоруссия - 0:3 (19:25, 18:25, 23:25). Итог: Белоруссия, Испания - 14, Норвегия - 8, Грузия - 0.