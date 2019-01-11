Отбор ЧЕ-2019: Без поражений

До этого противостояния со швейцарцами наша сборная выиграла все пять предыдущих матчей. И хотя первое место в группе вместе с путевкой на еврофинал подопечные тренера Угиса Крастиньша уже обеспечили себе заранее, однако они не скрывали того, что полны желания завершить отборочный раунд победным маршем. И таки сдержали свое слово, склонив чашу весов в очень напряженной и драматичной «пятихатке».
Швейцарцы, у которых накануне еще оставался мини-шанс прорваться со второго места в группе на еврофинал, при поддержке своих болельщиков, образно говоря, рвали и метали, демонстрировали волейбол довольно-таки приличных кондиций. Всего этого и нашим ребятам было не занимать. Так что на игровой площадке напряженнейшая борьба за каждое очко продолжалась от первого и до последнего аккордов поединка.
По сравнению с предыдущей встречей против македонцев в составе нашей команды произошло одно, но очень серьезное изменение, связанное с отсутствием центрального блокирующего Дмитрия Теременко, вынужденного отправиться в свой французский клуб «Тур». А он, припоминаете, был одним из лучших, если даже не сказать главным героем, прошлого матча. Поэтому и стартовый состав команды оказался несколько измененным, в нем появились в центре Юрий Семенюк и диагонали - Владимир Тевкун.
На первого из них возлагалась задача закрыть блоком сетку, на второго - бомбить половину площадки оппонентов. И они, забегая вперед, справились со своими заданиями: Семенюк шесть раз за матч «чехлил» атаки визави, а Тевкун стал самым результативным в команде, принеся ей 15 очков.
Дебют первого сета был за хозяевами (5:2). Потом постепенно гости не только выровняли игру, но и после паритетных 15:15 на подаче Тевкуна создали солидный отрыв (21:15). Довершил дело пушечный «выстрел» Яна Ерещенко.
Уступив в стартовой партии, швейцарцы лихо начали вторую и после мощных ударов своего главного забойщика Йована Джокича повели 8:5. Он же в середине сета сделал счет 15:12. Очередная погоня не только позволила украинцам настичь беглецов, но и удар Тевкуна привел к нашему двухочковому сетболу - 24:22. Если бы украинцы выиграли и этот сет, то, скорее всего, швейцарцам далее бы уже ничего не светило. Однако хозяевам удалось атакой Луки Ульриха сравнять счет. Потом после атаки Семенюка и испорченной Джоэлем Роосом подачи гости еще дважды в лотерее «на больше-меньше» имели сетболы, но так и не довели дело до конца. А две досадные ошибки Алексея Клямара стали решающими в партии.
Крутое противостояние наблюдалось и в третьем сете, перед входом в эндшпиль которого на табло горели цифры 20:20. Концовку же выиграли украинцы 5:1, у которых отличились в нападении Ерещенко и Тевкун, последний из них отметился еще эйсом, а Клямар реабилитировал себя успешной атакой и напоследок «чехлением» Джокича.
И вновь после победного сета у нашей команды в четвертом наступил провал. Замены, проводимые Крастиньшем, не приносили должного эффекта. «Горим» - 5:9, 9:18 и в итоге набираем за партию рекордную малость за весь турнир очков - всего-то 15.
Теперь победителя должен определить пятый укороченный тай-брейк. Перед сменой командами сторон площадки после «выстрела» Тевкуна ведем 7:4. Джокич восстанавливает равновесие - 7:7. Следует ряд ошибок и это приводит к тому, что у швейцарцев двухочковый и сетбол, и матчбол - 14:12. Хозяева портят подачу и ее выполнять у гостей идет вышедший недавно на замену Олег Шевченко. Семенюк закрывает блоком Томаса Брандли - 14:14. А потом наступает финальный бенефис Шевченко: одна его подача завершается эйсом, после второй - мяч от рук либеро Этьенна Хагенбуха улетает на трибуну. Вот такая драматичная в нашу пользу развязка этого крутого поединка.
В финальном турнире (13-29 сентября в Бельгии, Голландии, Словении и Франции) будут участвовать команды хозяев, получившие пропуска по итогам предыдущего первенства РоSSия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция. А также - победители отборочных групп и пятерка лучших вторых, которую составили Финляндия, Черногория, Австрия, Белоруссия и Македония. Жеребьевка - 16 января в Брюсселе.
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