"Феррари" уволила руководителя команды в Формуле-1
Маурицио Арривабене отправлен в отставку.
Команда Формулы-1 "Феррари" заявила об отставке руководителя команды - Маурицио Арривабене, сообщает официальный сайт "Скудерии".
Его заменит Матиа Бинотто. При этом Бинотто продолжит выполнять обязанности технического директора команды.
"После четырёх лет работы Маурицио Арривабене покидает команду. Решение было принято совместно с топ-менеджерами компании после долгих обсуждений, касающихся долгосрочных личных перспектив Маурицио и интересов команды.
"Феррари" благодарит Маурицио за ценный вклад в повышение конкурентоспособности команды за последние несколько лет и желает всего наилучшего в будущих начинаниях", - гласит заявление "Феррари"
"Маттиа Бинотто немедленно вступает в должность руководителя команды. Все технические области также по-прежнему будут находиться в подчинении Маттиа", - отмечается в заявлении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.01.2019 15:33