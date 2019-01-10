"Феррари" уволила руководителя команды в Формуле-1

Маурицио Арривабене отправлен в отставку.

"Феррари" уволила руководителя команды в Формуле-1
Маурицио Арривабене
Фото: http://f1i.com

Команда Формулы-1 "Феррари" заявила об отставке руководителя команды - Маурицио Арривабене, сообщает официальный сайт "Скудерии".

Его заменит Матиа Бинотто. При этом Бинотто продолжит выполнять обязанности технического директора команды.

"После четырёх лет работы Маурицио Арривабене покидает команду. Решение было принято совместно с топ-менеджерами компании после долгих обсуждений, касающихся долгосрочных личных перспектив Маурицио и интересов команды.

"Феррари" благодарит Маурицио за ценный вклад в повышение конкурентоспособности команды за последние несколько лет и желает всего наилучшего в будущих начинаниях", - гласит заявление "Феррари"

"Маттиа Бинотто немедленно вступает в должность руководителя команды. Все технические области также по-прежнему будут находиться в подчинении Маттиа", - отмечается в заявлении.


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