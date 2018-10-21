Селтик обыгрывает Хайберниан и выходит на второе место

В шотландской Премьер-лиге "Селтик" наконец занял вторую позицию, вслед за сохраняющим лидерство "Хартсом". Победа над "Хайбернианом" не вызывала сомнений уже к середине первого тайма, хотя гости дважды сокращали отставание до минимума. Ключевой оказалась травма правого защитника "Хибс" Дэвида Грэя. Гости перешли на игру в три защитника, что против "Селтика" оказалось смерти подобно. Тем не менее, обещание наставника "Хибс" Нила Леннона играть против "кельтов" на победу не было бравадой, хотя азартная игра в этот раз и не получилась.

Поражение откинуло "Хибс" сразу на пятое место в турнирной таблице и еще "Рейнджерс" не играл, а "Селтик" поднялся на вторую строчку. "Хартс" продолжает сохранять трехочковый отрыв от многолетнего чемпиона Шотландии.

2018-19, Чемпионат Шотландии

Игровой день : 2018-10-20

"Селтик" - "Хайберниан" 4:2 (2:0)
Голы: Рогич, 8 (1:0); Нтшам, 19 (2:0); Камбери, 63 (2:1); Эдуар О., 70 (3:1); Бойл М., 73 (3:2); Эдуар О., 88 (4:2)

"Мазервелл" - "Сент-Джонстон" 0:1 (0:0)
Голы: Керр Дж., 92 (0:1)

"Ливингстон" - "Данди" 4:0 (2:0)
Голы: Галлахер Д., 18 (1:0); Холкетт, 43 (2:0); Лоулесс, 76 (3:0); Литгоу, 89 (4:0)

"Сент-Миррен" - "Килмарнок" 1:2 (1:0)
Голы: Хэммилл, 14 (1:0); Пауэр А., 56 (1:1); Тшибола, 68 (1:2)

"Хартс" - "Абердин" 2:1 (2:0)
Голы: Джум, 35 (1:0); Нейсмит, 43 (пенальти) (2:0); Маккей-Стивен, 55 (пенальти) (2:1)


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