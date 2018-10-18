НБА: результаты матчей 18 октября

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Орландо Мэджик - Майами Хит - 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)
МХ: Драгич - 26, Ричардсон - 21
ОМ: Гордон - 26, Бамба, Фурнье - по 13

Индиана Пэйсерс - Мемфис Гриззлиз - 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)
МГ: Газоль М. - 13, Темпл - 12
ИП: Богданович - 19, Оладипо - 16

Детройт Пистонс - Бруклин Нетс - 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)
БН: Леверт - 27, Динвидди - 23
ДП: Гриффин - 26, Драммонд - 24+20 подборов

Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс - 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)
МБ: Адетокунбо - 25+18 подборов, Миддлтон - 19
ШХ: Уокер - 41, Монк - 18

Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс - 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)
КК: Лав - 21, Осман - 17+10 подборов
ТР: Лоури - 27, Леонард - 24

Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс - 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)
АХ: Принс - 21, Лень - 7
НН: Хархуэй - 31, Кантер - 16

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс - 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)
НП: Дэвис - 32, Миротич - 30
ХР: Такер, Пол - по 19

Сан-Антонио Спёрс - Миннесота Тимбервулвз - 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)
МТ: Тиг - 27, Батлер - 23
СС: Дерозан - 28, Олдридж - 21+19 подборов

Сакраменто Кингз - Юта Джаз - 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)
ЮД: Митчелл - 24, Инглз - 22
СК: Коли-Стайн - 23, Фокс - 21

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс - 98:107 (24:29, 30:30, 18:15, 26:32)
ДН: Йокич - 21, Харрис - 20
ЛК: Харрис - 19, Марьянович - 18

Финикс Санз - Даллас Маверикс - 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)
ДМ: Пауэлл - 16, Мэттьюз - 15
ФС: Букер - 35, Ариза - 21


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