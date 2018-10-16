НХЛ: Матесон дисквалифицирован на две игры

Защитник "Флорида Пэнтерз" Майк Матесон дисквалифицирован на два матча с удержанием зарплаты за неправильную атаку и неспортивное поведение в эпизоде с нападающим "Ванкувер Кэнакс" Элиасом Петтерссоном в матче регулярного чемпионата НХЛ №64, который состоялся в субботу 13 октября во Флориде. Об этом в понедельник объявил департамент по вопросам безопасности игроков лиги.

Инцидент произошел на пятой минуте третьего периода.

По условиям Коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты Матесон недополучит 52 419 долларов. Эти деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Elias Pettersson left the game after being tossed to the ice by Mike Matheson.... pic.twitter.com/o9CkRgFRqn

— Robert S?derlind (@HockeyWebCast) 14 октября 2018 г.


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