НХЛ: Матесон дисквалифицирован на две игры

Защитник "Флорида Пэнтерз" Майк Матесон дисквалифицирован на два матча с удержанием зарплаты за неправильную атаку и неспортивное поведение в эпизоде с нападающим "Ванкувер Кэнакс" Элиасом Петтерссоном в матче регулярного чемпионата НХЛ №64, который состоялся в субботу 13 октября во Флориде. Об этом в понедельник объявил департамент по вопросам безопасности игроков лиги.

Инцидент произошел на пятой минуте третьего периода.

По условиям Коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты Матесон недополучит 52 419 долларов. Эти деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ .