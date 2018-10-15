Бженчек: Понимаю разочарование болельщиков

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек рассказал о травме защитника "Аталанты" Аркадиуша Рецы и объяснил, почему не выпустил на поле форварда Кшиштофа Пентека в поединке против сборной Италии в Лиге наций.

"Мы плохо сыграли и совершили много ошибок, - цитирует Бженчека польская пресса. - В результате этого Польша вылетела в Лигу Б Лиги наций.

До перерыва Щенсны спас нас дважды. Я сделал две замены в перерыве, чтобы изменить нашу систему. Я не буду использовать 4-3-1-2 снова на некоторое время.

Я понимаю разочарование болельщиков. Пентек? Я не мог выпустить его до конца матча, потому что защитник Реца получил травму и я не мог заменить его нападающим".

Напомним, что сборная Италии одержала победу в матче с поляками 1:0.