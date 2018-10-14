Македония разгромила Лихтенштейн и увеличила отрыв

Похоже, вопрос с победителем еще одной группы Лиги наций снят - речь идет о Македонии и квартете D4. Сегодня македонцы без особых проблем разгромили Лихтенштейн на своем поле. Сейчас у них 9 очков после трех туров - как у Финляндии, Болгарии и Грузии.

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D4.

Македония - Лихтенштейн 4:1 (3:1)



Голы: Трайковски А., 10 (1:0); Трайковски А., 30 (2:0); Пандев, 36 (3:0); Йилдыз, 37 (3:1); Алиоски, 67 (4:1)



Македония: Димитриевски; Алиоски; Бейтулай (Ристовски, 77); Муслиу; Зайков; Барди; Трайковски А.; Элмас; Хасани; Несторовски (Спировски, 83); Пандев (Николов, 68)



Лихтенштейн: Бюхель Б.; Гопель; Рекштайнер; Йилдыз; Бюхель М-ль (Эрне, 72); Хаслер; Польверино; Кауфманн; Зеле А. (Губзер, 29); Вольфингер С. (Кибер, 79); Визер



Предупреждения: Трайковски А., 23 - Бюхель М-ль, 35; Йилдыз, 77