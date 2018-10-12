В 2019 в Формуле-1 все перевернется с ног на голову...
В следующем сезоне Формулу-1 ожидает новый технический регламент. В частности, будут серьезные изменения в аэродинамике. И, как ожидают специалисты, это может совершенно изменить расклад сил и обозначить новых фаворитов.
Этого ожидает, например, глава команды Mercedes Тото Вольфф:
"Думаю, что наибольшее влияние окажут совершенно новые требования аэродинамики. Это перевернет все с ног на голову. Кто-то может раньше других понять, как работать с новым регламентом и получить преимущество, кто-то найдет лазейки. Полагаю, что при таком положении вещей мы сможем увидеть впереди те команды, которые сейчас даже не рассматриваются в качестве потенциальных лидеров. Думаю, что Red Bull будут конкурентоспособными с самого начала сезона. Больше нет какой-то постоянной, нет команд, которые доминируют лишь на определенных типах трасс. Все поменялось".
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12.10.2018 08:57