Свитолина уступила Стивенс в Торонто

Напомним, что в этом месяце бывшая первая ракетка мира американка Серены Уильямс потерпела самое крупное поражение в своей профессиональной карьере. В первом круге турнира WTA в Сан-Хосе 36-летняя Серена проиграла британке Йоханне Конте за 52 минуты со счетом 1:6, 0:6.
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