Свитолина уступила Стивенс в Торонто

Первая ракетка Украины Элиан Свитолина не смогла защитить прошлогодний титул на турнире WTA в канадском Монреале.

В полуфинальном матче Свитолина, посеянная под пятым номером, проиграла третьей ракетке мира и чемпионке US Оpen-2018 американке Слоан Стивенс в двух сетах с одинаковым счетом 3:6, 3:6.

Напомним, что в этом месяце бывшая первая ракетка мира американка Серены Уильямс потерпела самое крупное поражение в своей профессиональной карьере. В первом круге турнира WTA в Сан-Хосе 36-летняя Серена проиграла британке Йоханне Конте за 52 минуты со счетом 1:6, 0:6.