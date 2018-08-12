Свитолина уступила Стивенс в Торонто

Первая ракетка Украины Элиан Свитолина не смогла защитить прошлогодний титул на турнире WTA в канадском Монреале.

В полуфинальном матче Свитолина, посеянная под пятым номером, проиграла третьей ракетке мира и чемпионке US Оpen-2018 американке Слоан Стивенс в двух сетах с одинаковым счетом 3:6, 3:6.

.@SloaneStephens moves into 1st @CoupeRogers final!

Defeats Svitolina, 6-3, 6-3! pic.twitter.com/QSuTnL0utr

— WTA (@WTA) August 11, 2018

Напомним, что в этом месяце бывшая первая ракетка мира американка Серены Уильямс потерпела самое крупное поражение в своей профессиональной карьере. В первом круге турнира WTA в Сан-Хосе 36-летняя Серена проиграла британке Йоханне Конте за 52 минуты со счетом 1:6, 0:6.




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