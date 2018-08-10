В Узбекистане в школьную программу включили шахматы

Соответствующий указ подписал президент Мирзиеев.

В Узбекистане в школьную программу включили шахматы
Фото: Макс Левин

В Узбекистане в школьную программу включили обучение игре в шахматы.

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Документ принят в целях дальнейшей популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека", - пояснили в пресс-службе президента.

С предложением "об организации пилотного обучения учащихся 150 общеобразовательных школ шахматам в рамках обязательной школьной программы" ранее выступили Министерства народного образования, физической культуры и спорта, а так же Федерации шахмат Узбекистана. В этой связи будут утверждены учебные программы по обучению.

Федерации шахмат Узбекистана по согласованию с Министерством народного образования рекомендовано утвердить программу мер, предусматривающую поэтапный охват всех общеобразовательных школ республики обучением шахматам, подготовку высококвалифицированных тренерских кадров, укрепление материально-технической базы шахматных клубов и шахматных классов общеобразовательных школ.

Напомним, в прошлом году на конгрессе ФИДЕ в Турции 15-летнему украинскому шахматисту Кириллу Шевченко присвоили звание международного гроссмейстера.


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