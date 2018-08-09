Надаль сыграет с Вавринкой в Торонто

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в третий круг престижного турнира серии "Мастерс" в Торонто, призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.

В матче второго круга Надаль нанес поражение французу Бенуа Перу со счетом 6:2, 6:3. Поединок продолжался час с четвертью. Следующим соперником испанского "короля" в третьем раунде турнира станет швейцарец Станислас Вавринка, который получил от огранизаторов турнира wild card.

Напомним, что украинка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA в Монреале. Ее соперница румынка Михаэла Бузарнеску в результате инцидента покинула корт в инвалидной коляске. В третьем сете румынка пыталась достать уходящий мяч, но ошиблась и сильно ударилась об ограждение, получив довольно серьезную травму правой ноги.