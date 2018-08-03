Лобов выводит краматорский Авангард на первое место

Гол Алексея Лобова со штрафного в ворота "Прикарпатья" на четвертой компенсированной к первому тайму минуте принес краматорскому "Авангарду" вторую выездную победу в сезоне, а с ней и первую строчку в первой лиге. У команды Александра Косевича стало семь очков после трех игр, и они обошли тройку команд, которые не теряли очков в двух стартовых матчах.

Интересно, что "Прикарпатье" оба домашних матча проиграло, а три очка сенсационно взяло на поле "Ингульца".

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-08-03

"Прикарпатье" - "Авангард" 0:1 (0:1)



Голы: Лобов Ал-й, 45 (0:1)

