"ФФУ Продакшн" не предоставила НАПК всей информации о деятельности Павелко

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований антикоррупционного законодательства.
 
Фото "ФФУ Продакшн" не предоставила НАПК всей информации о деятельности Павелко
Фото: ffu.ua
Внесено предписание директору ООО «ФФУ Продакшн» Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований Национального агентства по предоставлению информации и документов. Это является нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщает официальный сайт НАПК.
 
ООО «ФФУ Продакшн» не предоставило в полном объеме информацию и копии документов на запрос Национального агентства, отправленный с целью выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.
 
Согласно предписанию, Национальное агентство требует предоставить запрашиваемую информацию и копии документов.
 
Напомним, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП (наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан).
 


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