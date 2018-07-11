На Уимблдоне определились пары полуфиналисток одиночного женского разряда
Есть вероятность того, что в финале мейджора встретятся две немки
Накануне на Уимблдоне прошли четвертьфинальные поединки одиночного женского разряда.
Наиболее упорным выдался матч между 7-кратной победительницей турнира, американкой Сереной Уильямс (25-я сеяная) и итальянкой Камилой Джорджи. Серена сумела одержать волевую победу в трех сетах 3:6, 6:3, 6:4.
Также три сета продолжалась встреча между немкой Юлией Гергеси (13) и представительницей Нидерландов Кики Бертенс (20). Гергеси также уступила в первом сете, однако в дальнейшем была сильнее в двух последующих 3:6, 7:5, 6:1.
В двух оставшихся четвертьфинальных поединках борьба была не менее упорная, хоть победитель и определился по итогам двух сетов.
Представительница Германии Анжелик Кербер (11) переиграла россиянку Дарью Касаткину(14) 6:3, 7:5.
А латышка Алена Остапенко (12) победила словачку Доминику Цибулкову 7:5, 6:4.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
- Кербер – Остапенко
- Уильямс – Гергеси
Матчи стадии 1/2 финала состоятся 12 июля.
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