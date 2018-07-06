ПСЖ может предложить 100 миллионов фунтов за Канте
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может продолжить карьеру на родине. По информации британской прессы, 27-летний француз входит в сферу интересов ПСЖ. Парижане считают Канте своей ключевой трансферной целью, отчего готовы раскошелиться на 100 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, солидную зарплату получит и сам хавбек. Его недельное жалованье составит 220 тысяч фунтов, что на 100 тысяч больше, чем Канте получает на Туманном Альбионе.
Правда, в Лондоне не горят желанием отпускать одного из ключевых исполнителей - боссы "синих" попытаются удержать игрока на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, Канте принял участие в 34 матчах минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
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