Лунин заменит в Реале сына Зидана

Голкипер Лука Зидан покинет «Реал» в это межсезонье. По информации испанского издания Marca, 20-летний сын бывшего главного тренера мадридцев не входит в планы молодежной команды на следующий сезон.

Лука Зидан провел в королевском клубе 14 лет, выступал на молодежном и юношеском уровне, а в прошлом сезоне провел дебютный матч в Примере за первую команду. Одной из причин расставание с Зиданом назван трансфер молодого украинца Андрея Лунина, которого в «Реале» видят третьим вратарем.

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов ранее сообщил, что сегодня (21 июня) собирается посетить Мадрид для оформления перехода Лунина в «Реал». Трансфер игрока сборной Украины в «королевский клуб» должен быть завершен пятницу. Ранее стало известно, что «Заря» получит за Лунина 8,5 миллиона евро и еще 4 млн – в виде бонусов.