Ливерпулю нужен новый вратарь: Бильд пишет о Павленке

Кто будет стоять в воротах "Ливерпуля" в следующем сезоне? Всех болельщиков мерсисайдцев интересует этот вопрос после неубедительной игры Лориса Кариуса и Симона Миньоле в прошлом сезоне. До недавнего времени считалось, что Алисон из "Ромы" был фаворитом на эту должность, но он, похоже, предпочел переехать в мадридский "Реал".

Вот почему "Ливерпулю" нравится еще один вратарь в лице Ирвинга Павленки из бременского "Вердера", сообщает немецкое издание "Спорт Бильд". Чешский вратарь провел хороший дебютный сезон в Бундеслиге, сумев в десяти матчах из 38 сохранить свои ворота "сухими". Всего 12 месяцев назад он переехал в Бремен из пражской "Славии" всего за три миллиона евро.

Liverpool target Jiri Pavlenka - Sport Bild ???????????????????? https://t.co/iH9O51QF8R

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 20 июня 2018 г.


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