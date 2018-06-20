Милик: Сенегал построил стену, которую мы не смогли перепрыгнуть

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик не скрывал своего разочарования после игры с Сенегалом (1:2).

"Мы сыграли очень плохо, это худшая игра сборной Польши за долгое время. Мы не создавали шансов, а Сенегал построил стену, которую мы не смогли перепрыгнуть", - цитирует форварда официальный сайт ФИФА.

А вот наставник африканской команды Алиу Сиссе старается сдерживать эмоции: "Это великолепная победа. Тем не менее, мы не собираемся сходить с ума. Я горд за свою команду, но мы остаемся скромными. И мы уже думаем об игре с Японией".

Польша - Сенегал 1:2 (0:1)



Голы: Ционек, 38 (автогол) (0:1); Ньянг М`Байе, 61 (0:2); Крыховяк, 85 (1:2)



Польша: Щенсны; Крыховяк; Ционек; Паздан; Блащиковски (Беднарек, 46); Желински; Пищек (Берешиньски, 83); Рыбус; Милик (Ковнацки, 73); Левандовски Р.; Гросицки



Сенегал: НДиай Х.; Ваге; Сабали; Кулибали К.; Сане С.; Н`Диайе А. (Куяте, 87); Сарр; Мане; Гейе; Ньянг М`Байе (Конате М., 75); Диуф М.Б. (Ндойе Ш., 60)



Предупреждения: Крыховяк, 12 - Сане С., 49; Гейе, 72