Пекерман: В меньшинстве сложно было забить Японии

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман подвел итог поединку группового раунда чемпионата мира с командой Японии (1:2). Напомним, что азиаты впервые в истории обыграли команду из Южной Америки в рамках финальной части Мундиаля.

"Тяжело так рано терять игрока, особенно такого важного, как Санчес, - цитирует тренера официальный сайт ФИФА. - Несмотря на это мы даже смогли отыграться по ходу матча. В меньшинстве сложно было забить Японии. Во втором тайме мы были измотаны из-за того, что играли вдесятером.

Кинтеро устал, стало еще сложнее доставлять мяч Фалькао и Искьердо. Игра японской сборной была очень хорошей. Против команды, которая на протяжении матча владеет мячом и имеет преимущество, противостоять очень непросто".