Нападающий Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер"

Бразилец подписал двухлетний контракт.

?Нападающий Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер"
Фото: shakhtar.com

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораеc перешел в донецкий "Шахтер".

Пресс-служба "Шахтера" сообщила, что соглашение с Мораесом подписано на два года. Он стал игроком чемпиона Украины на правах свободного агента.

Воспитанник "Сантоса" начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за "Понте-Прету" и "Санту-Андре" (оба – Бразилия), "Глорию" (Румыния), ЦСКА (Болгария), "Металлург" (Донецк), "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай), "Динамо" (Киев).

31-летний Жуниор Мораес выступал за Динамо с 2015 года и был важным игроком основы. На его счету 34 гола в 85 матчах во всех турнирах.

Всего в чемпионатах Украины он провел 117 матчей, забил 57 мячей.


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