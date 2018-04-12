Бенатиа: Это не пенальти, это абсурд

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа не может понять, почему британский рефери Майкл Оливер зафиксировал фол марокканца на Лукасе Васкесе.

"Я опередил Васкеса и сыграл в мяч. Можно увидеть, как мяч, отскочив от моей ноги, изменил траекторию полета. А форварду ничего не оставалось, как просто упасть. Это не пенальти, это абсурд. Да ещё и красная карточка Буффону... Если капитан не имеет права общаться с арбитром, то кто должен это делать?

Мы стали жертвами ситуации, но всё равно очень гордимся тем, что сделали в среду вечером, - отметил Бенатиа в интервью Mediaset Premium.

Напомним, Криштиану Роналду спокойно переиграл с точки резервного кипера "бьянконери" Войцеха Щенсны, позволив "Реалу" избежать экстра-таймов.


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