Байер разбил Лейпциг за 11 минут и вернулся в четверку

Леверкузенский "Байер" неожиданно крупно обыграл РБ Лейпциг на его поле в последней игре 29-го тура Бундеслиги. И хотя хозяева открыли счет в середине первого тайма, "фармацевты" полностью перевернули игру в свою пользу тремя забитыми мячами за 11 минут на экваторе игры.

На 17-й минуте Поульсен нашел перед штрафной Марселя Забитцера, который точным ударом вывел хозяев вперед. Перед самым перерывом диагональ Леона Бейли переправил в ворота Кай Хавец - 1:1. На 51-й минуте Юлиан Брандт вывел уже "Байер" вперед, а еще через пять минут ассистировал Панайотису Рецосу. Кевин Фолланд в середине результативной второй половины матча подвел итог в споре с прямым конкурентом за Лигу чемпионов, оформив гостям крупную победу - 4:1.

Победа позволила "Байеру" вернуться на четвертое место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. А "Лейпциг" занимает шестое место - последнее, которое позволяет стартовать в Лиге Европы. Впрочем, "быки" еще могут попасть в Лигу чемпионов, как победители текущего розыгрыша Лиги Европы.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-04-09

"РБ Лейпциг" - "Байер" 1:4 (1:1)

Голы: Забитцер, 17 (1:0); Хавец, 45 (1:1); Брандт, 51 (1:2); Рецос, 56 (1:3); Фолланд, 69 (1:4)


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