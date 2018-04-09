ФИДЕ призвала Илюмжинова уйти в отставку
Шахматная федерация страдает из-за санкций, наложенных на россиянина.
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в воскресенье, 8 апреля, обратилась к своему главе Кирсану Илюмжинову с требованием немедленно уйти в отставку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации, отмечает "Немецкая волна".
Это требование в ФИДЕ объяснили финансовыми проблемами, с которыми столкнулась организация из-за наложенных в 2015 году на Илюмжинова санкций Минфином США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ, которое подрывает доверие любителей шахмат".
Обращение к Илюмжинову было подписано в Минске во время заседания президентского совета организации большинством присутствовавших на нем членов руководства ФИДЕ, включая генерального секретаря и 11 вице-президентов.
В ответ Илюмжинов заявил, что не только никуда не уйдет, но снова примет участие в выборах главы ФИДЕ, которые пройдут в сентябре 2018 года.
"Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам", - заявил Илюмжинов.
Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.
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