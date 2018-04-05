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НБА: результаты матчей 5 апреля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт - Филадельфия - 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)

ДП: Толливер - 25, Джонсон - 19

ФС: Редик - 25, Белинелли - 19 Орландо - Даллас - 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26)

ОМ: Гордон - 20, Артис - 18

ДМ: Джонс - 16, Мотли - 14 Торонто - Бостон - 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)

ТР: Дерозан - 16, Ибака, Ванвлит - по 15

БС: Моррис - 21, Монро - 17 Атланта - Майами - 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)

АХ: Принс - 20, Дорси, Ли - по 15

МХ: Ричардсон, Олиник - по 19, Уинслоу - 18 Нью-Орлеан - Мемфис - 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)

НО: Мур - 10, Дэвис - 28+12 подборов, Миротич - 25

МГ: Брукс - 25, Рэбб - 16 Лейкерс - Сан-Антонио - 122:112 ОТ (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4)

ЛЛ: Кузма - 30, Колдуэлл-Поуп - 21

СА: Олдридж - 28, Мюррей - 23+10 подборов

Terrikon

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