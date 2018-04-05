НБА: результаты матчей 5 апреля

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Детройт - Филадельфия - 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)
ДП: Толливер - 25, Джонсон - 19
ФС: Редик - 25, Белинелли - 19

Орландо - Даллас - 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26)
ОМ: Гордон - 20, Артис - 18
ДМ: Джонс - 16, Мотли - 14

Торонто - Бостон - 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)
ТР: Дерозан - 16, Ибака, Ванвлит - по 15
БС: Моррис - 21, Монро - 17

Атланта - Майами - 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)
АХ: Принс - 20, Дорси, Ли - по 15
МХ: Ричардсон, Олиник - по 19, Уинслоу - 18

Нью-Орлеан - Мемфис - 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)
НО: Мур - 10, Дэвис - 28+12 подборов, Миротич - 25
МГ: Брукс - 25, Рэбб - 16

Лейкерс - Сан-Антонио - 122:112 ОТ (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4)
ЛЛ: Кузма - 30, Колдуэлл-Поуп - 21
СА: Олдридж - 28, Мюррей - 23+10 подборов


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