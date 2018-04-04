Первая лига: У "канониров" недолет. 25 тур (ВИДЕО)
«Арсенал» после двух поражений подряд не так уверено чувствует себя во главе таблицы.
На этот раз команда уступила еще одному середняку, которого в первом круге уверенно обыграла, да еще и в гостях.
1 апреля. Киев. УТК имени Виктора Банникова. "Арсенал" - "Горняк-Спорт" - 0:1. "Канониры" потерпели третье поражение в сезоне. Фото: gornyak-sport.net
Команда Сергея Литовченко, имея таких опытных голеадоров как Батальский и Фещук, не может размочить ворота соперников второй тур подряд.
В стартовом матче тура «Ингулец» неожиданно прервал свой рекордный победный сериал в первой лиге, длившийся пять туров и взявший старт 20 октября. В воротах петровского клуба дебютировал экс-голкипер «Сум» Литвиненко, заменивший бессменного с начала чемпионата Ганева и проводивший 50-й матч в дивизионе.
Огорчил юбиляра джокер «Оболони-Бровар» Ковбаса, ранее забивавший только соперникам «Динамо-2». «Пивовары» подвели черту под проигрышной трехматчевой серией, одержав первую викторию при Владимире Пятенко.
«Десна» сполна воспользовалась потерей очков «Ингульца» - и после победы над «Жемчужиной» вышла на третье место. Подопечные Александра Рябоконя одержали четвертую победу подряд, а одесская команда потерпела третье подряд домашнее поражение, после которого - опустилась в зону вылета.
Победа «Десны» стала отличным бонусом для 38-летнего защитника черниговского клуба Вадима Мельника, сыгравшего свой 300-й матч в первой лиге.
Сумчане, одержав вторую кряду победу и сохрання свои ворота на замке в течении вот уже 376 минут, продолжают постепенно отдаляться от опасной зоны, где остается обновленная «Волынь». Победа команды Сергея Золотницкого стала хорошим подарком для Ильи Коваленко, сыгравшего сотый матч в первом дивизионе.
Волыняне же впервые с 3 ноября не сумели распечатать ворота своих соперников - к тому же, на родном стадионе, где подопечные Виктора Богатыря гостями считались условно.
А вот «Полтава» в статусе гостей на родной для себя тренировочной базе в Копылах шанса не упустила, хотя виктория далась нелегко. Угадал с заменой Анатолий Бессмертный, выпустив на поле опытного форварда Ковпака, который в компенсированное время успел забить победный гол. «Нефтяник» Суханов хоть и забил дебютный гол в первой лиге, уйти от третьего поражения кряду ахтырчанам не удалось.
«Кремень», победив в первом круге «Гелиос», сумел выжать максимум очков и в домашней встрече с харьковчанами. Для «солнечных» это был очень неудачный день. В дебюте вратарь Погорелый не дотянулся до мяча - и не спас ворота от автогола Котляра с дальней дистанции.
Это был первый в первом дивизионе автогол соперников «Кременя». А во втором тайме Чепурненко не сумел реализовать пенальти. Кстати, для новичка «Гелиоса» это уже третий в первой лиге промах с «точки» с шести попыток.
«Николаев» второй тур подряд принимал соперников в «Парке Победы» - и вновь отпраздновал викторию с минимальным счетом, позволившим команде Руслана Забранского закрепиться среди середняков турнира. Семенина, возвратившись в «Николаев» из «Гелиоса», увеличил счет своих «николаевских» голов.
Мог он и оформить дубль, но впервые в первой лиге не реализовал 11-метровый. Кстати, экс-вратарь «Динамо-2» Волынец уже второй раз в лиге выигрывает дуэли у визави-пенальтистов.
«Авангард» принимал «Балканы» в манеже мариупольского СК «Ильичевец». Волевую победу команде Александра Косевича принесли точные удары новичков краматорцев. Для Кириенко это был уже четвертый дубль в первом дивизионе, а Нечипоренко - лишь открыл счет своим голам на этом уровне.
Команда из Зари пропускает шестой матч подряд, при этом впервые в дивизионе - трижды за матч на поле соперников. Победа стала подарком для Косевича, проводившего 50-й тренерский матч в первой лиге.
«Рух», который в предыдущем туре нанес поражение «Арсеналу», едав не потерпел поражение от аутсайдера. Восстановить равновесие команде из Винник удалось лишь в компенсированное время - усилиями новичка, экс-игрока «Волыни Никитюка, которого наставник желто-черных Андрей Кикоть вовремя выпустил на замену…
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