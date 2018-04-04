Первая лига: У "канониров" недолет. 25 тур (ВИДЕО)  

«Арсенал» после двух поражений подряд не так уверено чувствует себя во главе таблицы.

На этот раз команда уступила еще одному середняку, которого в первом круге уверенно обыграла, да еще и в гостях.

1 апреля. Киев. УТК имени Виктора Банникова. "Арсенал" - "Горняк-Спорт" - 0:1. "Канониры" потерпели третье поражение в сезоне. Фото: gornyak-sport.net

Команда Сергея Литовченко, имея таких опытных голеадоров как Батальский и Фещук, не может размочить ворота соперников второй тур подряд.

В стартовом матче тура «Ингулец» неожиданно прервал свой рекордный победный сериал в первой лиге, длившийся пять туров и взявший старт 20 октября. В воротах петровского клуба дебютировал экс-голкипер «Сум» Литвиненко, заменивший бессменного с начала чемпионата Ганева и проводивший 50-й матч в дивизионе.

Огорчил юбиляра джокер «Оболони-Бровар» Ковбаса, ранее забивавший только соперникам «Динамо-2». «Пивовары» подвели черту под проигрышной трехматчевой серией, одержав первую викторию при Владимире Пятенко.

«Десна» сполна воспользовалась потерей очков «Ингульца» - и после победы над «Жемчужиной» вышла на третье место. Подопечные Александра Рябоконя одержали четвертую победу подряд, а одесская команда потерпела третье подряд домашнее поражение, после которого - опустилась в зону вылета.

Победа «Десны» стала отличным бонусом для 38-летнего защитника черниговского клуба Вадима Мельника, сыгравшего свой 300-й матч в первой лиге.

Сумчане, одержав вторую кряду победу и сохрання свои ворота на замке в течении вот уже 376 минут, продолжают постепенно отдаляться от опасной зоны, где остается обновленная «Волынь». Победа команды Сергея Золотницкого стала хорошим подарком для Ильи Коваленко, сыгравшего сотый матч в первом дивизионе.

Волыняне же впервые с 3 ноября не сумели распечатать ворота своих соперников - к тому же, на родном стадионе, где подопечные Виктора Богатыря гостями считались условно.

А вот «Полтава» в статусе гостей на родной для себя тренировочной базе в Копылах шанса не упустила, хотя виктория далась нелегко. Угадал с заменой Анатолий Бессмертный, выпустив на поле опытного форварда Ковпака, который в компенсированное время успел забить победный гол. «Нефтяник» Суханов хоть и забил дебютный гол в первой лиге, уйти от третьего поражения кряду ахтырчанам не удалось.

«Кремень», победив в первом круге «Гелиос», сумел выжать максимум очков и в домашней встрече с харьковчанами. Для «солнечных» это был очень неудачный день. В дебюте вратарь Погорелый не дотянулся до мяча - и не спас ворота от автогола Котляра с дальней дистанции.

Это был первый в первом дивизионе автогол соперников «Кременя». А во втором тайме Чепурненко не сумел реализовать пенальти. Кстати, для новичка «Гелиоса» это уже третий в первой лиге промах с «точки» с шести попыток.

«Николаев» второй тур подряд принимал соперников в «Парке Победы» - и вновь отпраздновал викторию с минимальным счетом, позволившим команде Руслана Забранского закрепиться среди середняков турнира. Семенина, возвратившись в «Николаев» из «Гелиоса», увеличил счет своих «николаевских» голов.

Мог он и оформить дубль, но впервые в первой лиге не реализовал 11-метровый. Кстати, экс-вратарь «Динамо-2» Волынец уже второй раз в лиге выигрывает дуэли у визави-пенальтистов.

«Авангард» принимал «Балканы» в манеже мариупольского СК «Ильичевец». Волевую победу команде Александра Косевича принесли точные удары новичков краматорцев. Для Кириенко это был уже четвертый дубль в первом дивизионе, а Нечипоренко - лишь открыл счет своим голам на этом уровне.

Команда из Зари пропускает шестой матч подряд, при этом впервые в дивизионе - трижды за матч на поле соперников. Победа стала подарком для Косевича, проводившего 50-й тренерский матч в первой лиге.

«Рух», который в предыдущем туре нанес поражение «Арсеналу», едав не потерпел поражение от аутсайдера. Восстановить равновесие команде из Винник удалось лишь в компенсированное время - усилиями новичка, экс-игрока «Волыни Никитюка, которого наставник желто-черных Андрей Кикоть вовремя выпустил на замену…

Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине

ОБОЛОНЬ-БРОВАР - ИНГУЛЕЦ - 1:0 (0:0)

Гол: Ковбаса, 75.

«Оболонь-Бровар» (Киев): Федоривский, Пинчук, Терехов, Безуглый, Сартина (Корнев, 82), Гурмак (Ульянченко, 90+1), Турчанов, Гуськов, Слободян (Корольчук, 65), Шевченко (Ковбаса, 46), Козак (Островский, 90+4).

«Ингулец» (Петрово): Литвиненко, Балан, Новотрясов (Мишуренко, 52), Кучеренко, Гончаренко, Солдат, Лупашко, Поднебенной, Запорожец (Сичинава, 78), Клименко, Акименко (Дорошенко, 84).

Наказания: Шевченко, 43. Новотрясов, 45. Слободян, 45. Солдат, 53. Ковбаса, 65 (предупреждения).

Судья: Ю. Иванов (Макеевка).

30 марта. Киев . «Оболонь-Арена». 500 зрителей (вмещает 5007).

ЖЕМЧУЖИНА - ДЕСНА - 0:1 (0:0)

Гол: Картушов, 73.

«Жемчужина» (Одесса): Важинский, Щетинин, Серденюк, Поспелов, Норенков, Гавриленко (Климаков, 81), Терзи, Чернышев (Стасюк, 81), Паламар (Гуменюк, 58), : Важинский, Щетинин, Серденюк, Поспелов, Норенков, Гавриленко (Климаков, 81), Терзи, Чернышев (Стасюк, 81), Паламар (Гуменюк, 58), Попов , Шестаков.

«Десна» (Чернигов): Махновский, Д. Фаворов, Ермаков, Гадрани, Слинкин, Огиря, Арвеладзе (Мостовой, 79), А. Фаворов (Мельник, 90+4), Картушов, Волков (Чумак, 38), Филиппов (Безбородько, 88).

Наказания: Гавриленко, 27. Гуменюк, 90+2 (предупреждения).

Судья: Грысьо (Львов).

31 марта. Одесса. Стадион «Спартак». 500 зрителей (вмещает 5000).

СУМЫ - ВОЛЫНЬ - 1:0 (0:0)

Гол: Циколия, 51.

«Сумы»: Старущенко, Циколия, Дурай, Воронин, Богачев, Вечурко, Лиховидько, Галенков, Коваленко (Квасный, 80), Яворский (Тарануха, 86), Галенко (Рафальський, 75).

«Волынь» (Луцк): Недилько, Болденков, Петько, Сухомлынов, Чорноморец, Курко (Ивашко, 77), Скоблов, Хагназари (Клак, 70), Заричнюк, Страшкевич (Хвалицкий, 90+3), Яковлев.

Наказания: Скоблов, 25. Страшкевич, 87 (предупреждения), Недилько, 90+3 (удаление).

Судья: Соловян (Киев).

1 апреля. Луцк. Стадион «Авангард». 800 зрителей (вмещает 12 080).

НЕФТЯНИК - ПОЛТАВА - 1:2 (1:1)

Голы: Савин, 5 (0:1). Суханов, 33 (1:1). Ковпак, 90+5 (1:2).

«Нефтяник» (Ахтырка): Данкович, Мироненко (Виксич, 88), Логинов, Корж, Васильев, Ляшенко, Цюцюра (Сачко, 55), Кателин (Лапин, 90), Суханов, Антюх (Васильченко, 68), Баранник (Яременко, 60).

«Полтава»: Крынский, Жук, Башлай, Парамонов, Иванов (Голиков, 46), Покотылюк, Крапивной (Насибулин, 54), Савин, Савченко (Сокуренко, 74), Олейник (Трояновский, 53), Дегтярев (Ковпак, 66).

Наказания: Ляшенко, 40. Жук, 66. Мироненко, 68. Кателин, 80. Васильев, 90+5. Крынский, 90+6 (предупреждения).

Судья: Омельченко (Славянск).

1 апреля. Копылы. Стадион УТБ ФК «Полтава». 400 зрителей (вмещает 500).

КРЕМЕНЬ - ГЕЛИОС - 2:1 (1:0)

Голы: Погорелый, 19 - в свои ворота (1:0). Кравченко, 65 (1:1), Богданов, 74 (2:1).

Нереализованный пенальти: Чепурненко, 67 (вратарь).

«Кремень» (Кременчуг): А. Олейник, Энтин, Ходуля (Квачев, 70), Ченбай, Горват (В. Олейник, 59), Пискун, Вовкодав, Степанчук (Саркисян, 77), Янаков (Белоусов, 46), Коваленко (Богданов, 55), Тымченко.

Наказания: Котляр, 52. Ходуля, 66. Саркисян, 90+3 (предупреждения).

Судья: Запрутняк (Ужгород).

1 апреля. Кременчуг. «Кремень-Арена» имени Олега Бабаева. 1600 зрителей (вмещает 1566).

АРСЕНАЛ - ГОРНЯК-СПОРТ - 0:1 (0:0)

Гол: Панасенко, 73.

«Арсенал-Киев (Киев): Иванов, Майданевич, Зозуля, Деркач, Трубочкин (Семчук, 75), Старгородский (Домбровский, 46), Кучеров, Фещук (Агирре, 60), Черненко (Ермаченко, 85), Бушман (Семенюк, 56), Батальский.

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни): Поштаренко, Пинчук, Кравчук, Аксенов, Цапий, Батюшин (Сидоренко, 88), Скарлош (Фаюк, 65), Панасенко (Ефремов, 90+1), Боровский (Павлик, 59), Черний (Корольков, 74), Шевчук.

Наказания: Майданевич, 33. Кравчук, 42. Панасенко, 83. Агирре, 83 (предупреждения).

Судья: Кривушкин (Харьков).

1 апреля. Киев . Стадион имени Виктора Банникова. 500 зрителей (вмещает 1678).

НИКОЛАЕВ - КОЛОС - 1:0 (1:0)

Гол: Семенина, 10.

Нереализованный пенальти: Семенина, 48 (вратарь).

«Николаев»: Попович, Вечтомов, Чучман, Назаренко, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец (Берко, 59), Семенина (Садоха, 77), Ковалев (Цебро, 90+3), Ал-й Бондаренко (Шарабура, 70), Авраменко (Яровенко, 73).

«Колос» (Коваливка):

Волынец, Сахневич, Матвеев (Охрончук, 52), Гавриш, Зозуля, Поздеев, Милько, Ильин (Морозко, 59), Леонов (Ал-р Бондаренко, 54), Коропецкий (Соломка, 46), Нехтий.

Наказания: Леонов, 16. Сахневич, 49. Герасимец, 57. Ал-р Бондаренко, 69 (предупреждения).

Судья: Бондаренко (Одесса).

1 апреля. Николаев. Стадион «Парк Победы». 500 зрителей.

АВАНГАРД - БАЛКАНЫ - 3:1 (1:1)

Голы: Кабанюк, 25 (0:1). Кириенко, 27 (1:1). Кириенко, 75 (2:1). Нечипоренко, 90+4 (3:1).

«Авангард» (Краматорск): Денчук, Моисеенко, Ховбоша, Мирошник, Клименчук (С. Шарай, 90), Шершень, Полюлях, Собко (Нечипоренко, 64), Удод (Лобов, 80), Даудов (Емец, 58), Кириенко.

«Балканы» (Заря): Лободров, Н. Златов, Саламаха, Юречко, Опря, Гаврилюк, Ильницкий, Степанишин, Кабанюк (Райчев, 68), Георгиев (Платунов, 56), Якубов (Кузнецов, 68).

Наказания: Саламаха, 89 (предупреждение).

Судья: Резников (Каменское).

2 апреля. Мариуполь. Манеж СК «Ильичевец». 150 зрителей (вмещает 5500).

ЧЕРКАССКИЙ ДНЕПР - РУХ - 2:2 (0:1)

Голы: Г. Баранец, 29 - с пенальти (0:1). Локтионов, 68 (1:1). Крамар, 74 (2:1). Никитюк, 90+1 (2:2).

«Черкасский Днепр» (Черкассы): Будюк, Кошелюк, Тарасенко, Бурлин, Крамар, Проневич, Евдокимов, Зеленевич (Смирнов, 61), Захаревич (Тимофеєнко, 89), Сторчоус (Кошадзе, 57), Локтионов (Качур, 86).

«Рух» (Винники): Ильющенков, Заставный, Дуць, И. Билый, Писко (Никитюк, 89), Копина, Б.Б аранец, Г.Баранец (Макар, 78), Козак, Грисьо (Лозовый, 65), Хомченко (Зубар, 64).

Наказания: Проневич, 20. Г. Баранец, 36. Евдокимов, 50. Тарасенко, 71. Крамар, 90+4 (предупреждения).

Судья: Денисюк (Фастов).

2 апреля. Черкассы. Стадион «Центральный». 515 зрителей (вмещает 10340).

И В Н П М О

1. Арсенал 25 18 4 3 47-16 58

2. Полтава 25 18 2 5 44-19 56

3. Десна 25 15 4 6 44-17 49

4. Ингулец 24 14 6 4 32-13 48

5. Колос 25 14 2 9 31-22 44

6. Гелиос 25 13 4 8 32-26 43

7. Авангард 24 11 4 9 32-31 37

8. Рух 25 9 8 8 27-23 35

9. Горняк-Спорт 24 11 1 12 18-29 34

10. Николаев 25 8 7 10 30-37 31

11. Оболонь-Бровар 25 8 6 11 20-26 30

12. Балканы 25 7 8 10 24-29 29

13. Сумы 24 7 5 12 21-29 26

14. Кремень 25 7 4 14 21-40 25

15. Жемчужина 25 7 3 15 30-47 24

16. Волынь 25 6 3 16 21-39 21

17. Нефтяник 25 4 8 13 17-29 20

18. Черкасский Днепр 25 5 3 17 21-40 18

Бомбардиры: АКИМЕНКО (Ингулец) - 16, Батальский (Арсенал) - 13, Дегтярев (Полтава) - 10, Д. Фаворов (Десна) - 9, Филиппов (Десна) - 9, Сикорский (Николаев) - 9, Козлов (Гелиос) - 9. С. Кравченко (Гелиос) - 9.