Первая лига: У "канониров" недолет. 25 тур (ВИДЕО)  

«Арсенал» после двух поражений подряд не так уверено чувствует себя  во главе таблицы.
 
На этот раз команда уступила еще одному середняку, которого в первом круге уверенно обыграла, да еще и в гостях.
Фото Первая лига: У "канониров" недолет. 25 тур (ВИДЕО)
1 апреля. Киев. УТК имени Виктора Банникова. "Арсенал" - "Горняк-Спорт" - 0:1. "Канониры" потерпели третье поражение в сезоне. Фото: gornyak-sport.net
 
Команда Сергея Литовченко, имея таких опытных голеадоров как Батальский и Фещук, не может размочить ворота соперников второй тур подряд. 
 
 
В стартовом матче тура «Ингулец» неожиданно прервал свой рекордный победный сериал в первой лиге, длившийся пять туров и взявший старт 20 октября. В воротах петровского клуба дебютировал экс-голкипер «Сум» Литвиненко, заменивший бессменного с начала чемпионата Ганева и проводивший 50-й матч в дивизионе.
 
Огорчил юбиляра джокер «Оболони-Бровар» Ковбаса, ранее забивавший только соперникам «Динамо-2». «Пивовары» подвели черту под проигрышной трехматчевой серией, одержав первую викторию при Владимире Пятенко.
 
 
«Десна» сполна воспользовалась потерей очков «Ингульца» - и после победы над «Жемчужиной» вышла на третье место. Подопечные Александра Рябоконя одержали четвертую победу подряд, а одесская команда потерпела третье подряд домашнее поражение, после которого - опустилась в зону вылета.
 
Победа «Десны» стала отличным бонусом для 38-летнего защитника черниговского клуба Вадима Мельника, сыгравшего свой 300-й матч в первой лиге.
 
Сумчане, одержав вторую кряду победу и сохрання свои ворота на замке в течении вот уже 376 минут, продолжают постепенно отдаляться от опасной зоны, где остается обновленная «Волынь». Победа команды Сергея Золотницкого стала хорошим подарком для Ильи Коваленко, сыгравшего сотый матч в первом дивизионе.
 
Волыняне же впервые с 3 ноября не сумели распечатать  ворота своих соперников - к тому же, на родном стадионе, где подопечные Виктора Богатыря гостями считались условно.
 
А вот «Полтава» в статусе гостей на родной для себя тренировочной базе в Копылах шанса не упустила, хотя виктория далась нелегко. Угадал с заменой Анатолий Бессмертный, выпустив на поле опытного форварда Ковпака, который в компенсированное время успел забить победный гол. «Нефтяник» Суханов хоть и забил дебютный гол в первой лиге, уйти от третьего поражения кряду ахтырчанам не удалось.
 
«Кремень», победив в первом круге «Гелиос», сумел выжать максимум очков и в домашней встрече с харьковчанами. Для «солнечных» это был очень неудачный день. В дебюте вратарь Погорелый не дотянулся до мяча - и не спас ворота от автогола Котляра с дальней дистанции.
 
Это был первый в первом дивизионе автогол соперников «Кременя». А во втором тайме Чепурненко не сумел реализовать пенальти. Кстати, для новичка «Гелиоса» это уже третий в первой лиге промах с «точки» с шести попыток.
 
 
«Николаев» второй  тур подряд принимал соперников в «Парке Победы» - и вновь отпраздновал викторию с минимальным счетом, позволившим команде Руслана Забранского закрепиться среди середняков турнира. Семенина, возвратившись в «Николаев» из «Гелиоса», увеличил счет своих «николаевских» голов.
 
Мог он и оформить дубль, но впервые в первой лиге не реализовал 11-метровый. Кстати, экс-вратарь «Динамо-2» Волынец уже второй раз в лиге выигрывает дуэли у визави-пенальтистов.
 
«Авангард» принимал «Балканы» в манеже мариупольского СК «Ильичевец». Волевую победу команде Александра Косевича принесли точные удары новичков краматорцев. Для Кириенко это был уже четвертый дубль в первом дивизионе, а Нечипоренко - лишь открыл счет своим голам на этом уровне.
 
Команда из Зари пропускает шестой матч подряд, при этом впервые в дивизионе - трижды за матч на поле соперников. Победа стала подарком для Косевича, проводившего 50-й тренерский матч  в первой лиге.
 
«Рух», который в предыдущем туре нанес поражение «Арсеналу», едав не потерпел поражение от аутсайдера. Восстановить равновесие команде из Винник удалось лишь в компенсированное время - усилиями новичка, экс-игрока «Волыни Никитюка, которого наставник желто-черных Андрей Кикоть вовремя выпустил на замену…
 
Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине
 
ОБОЛОНЬ-БРОВАР - ИНГУЛЕЦ - 1:0 (0:0)
 
Гол: Ковбаса, 75.
 
«Оболонь-Бровар» (Киев): Федоривский, Пинчук, Терехов, Безуглый, Сартина (Корнев, 82), Гурмак (Ульянченко, 90+1), Турчанов, Гуськов, Слободян (Корольчук, 65), Шевченко (Ковбаса, 46), Козак (Островский, 90+4). 
 
«Ингулец» (Петрово): Литвиненко, Балан, Новотрясов (Мишуренко, 52), Кучеренко, Гончаренко, Солдат, Лупашко, Поднебенной, Запорожец (Сичинава, 78), Клименко, Акименко (Дорошенко, 84). 
 
Наказания: Шевченко, 43. Новотрясов, 45. Слободян, 45. Солдат, 53. Ковбаса, 65 (предупреждения). 
 
Судья: Ю. Иванов (Макеевка).
 
30 марта. Киев. «Оболонь-Арена». 500 зрителей (вмещает 5007).
 
ЖЕМЧУЖИНА - ДЕСНА - 0:1 (0:0)
 
Гол: Картушов, 73.
 
«Жемчужина» (Одесса): Важинский, Щетинин, Серденюк, Поспелов, Норенков, Гавриленко (Климаков, 81), Терзи, Чернышев (Стасюк, 81), Паламар (Гуменюк, 58), Попов, Шестаков.  
 
«Десна» (Чернигов): Махновский, Д. Фаворов, Ермаков, Гадрани, Слинкин, Огиря, Арвеладзе (Мостовой, 79), А. Фаворов (Мельник, 90+4), Картушов, Волков (Чумак, 38), Филиппов (Безбородько, 88). 
 
Наказания: Гавриленко, 27. Гуменюк, 90+2 (предупреждения).
 
Судья: Грысьо (Львов).
 
31 марта. Одесса. Стадион «Спартак». 500 зрителей (вмещает 5000).
 
СУМЫ - ВОЛЫНЬ - 1:0 (0:0)
 
Гол: Циколия, 51.
 
«Сумы»: Старущенко, Циколия, Дурай, Воронин, Богачев, Вечурко, Лиховидько, Галенков, Коваленко (Квасный, 80), Яворский (Тарануха, 86), Галенко (Рафальський, 75). 
 
«Волынь» (Луцк): Недилько, Болденков, Петько, Сухомлынов, Чорноморец, Курко (Ивашко, 77), Скоблов, Хагназари (Клак, 70), Заричнюк, Страшкевич (Хвалицкий, 90+3), Яковлев. 
 
Наказания: Скоблов, 25. Страшкевич, 87 (предупреждения), Недилько, 90+3 (удаление).
 
Судья: Соловян (Киев).
 
1 апреля. Луцк. Стадион «Авангард». 800 зрителей (вмещает 12 080).
 
НЕФТЯНИК - ПОЛТАВА - 1:2 (1:1)
 
Голы: Савин, 5 (0:1). Суханов, 33 (1:1). Ковпак, 90+5 (1:2).
 
«Нефтяник» (Ахтырка): Данкович, Мироненко (Виксич, 88), Логинов, Корж, Васильев, Ляшенко, Цюцюра (Сачко, 55), Кателин (Лапин,  90), Суханов, Антюх (Васильченко, 68), Баранник (Яременко, 60).
 
«Полтава»: Крынский, Жук, Башлай, Парамонов, Иванов (Голиков, 46), Покотылюк, Крапивной (Насибулин, 54), Савин, Савченко (Сокуренко, 74), Олейник (Трояновский, 53), Дегтярев (Ковпак, 66). 
 
Наказания: Ляшенко, 40. Жук, 66. Мироненко, 68. Кателин, 80. Васильев, 90+5. Крынский, 90+6 (предупреждения). 
 
Судья: Омельченко (Славянск).
 
1 апреля. Копылы. Стадион УТБ ФК «Полтава». 400 зрителей (вмещает 500).
 
КРЕМЕНЬ - ГЕЛИОС - 2:1 (1:0)
 
Голы: Погорелый, 19 - в свои ворота (1:0). Кравченко, 65 (1:1), Богданов, 74 (2:1).
 
Нереализованный пенальти: Чепурненко, 67 (вратарь).
 
«Кремень» (Кременчуг): А. Олейник, Энтин, Ходуля (Квачев, 70), Ченбай, Горват (В. Олейник, 59), Пискун, Вовкодав, Степанчук (Саркисян, 77), Янаков (Белоусов, 46), Коваленко (Богданов, 55), Тымченко.
 
«Гелиос» (Харьков): Погорелый, Луценко, Лобойко, Шопин, Глушицкий, Лебеденко (Субочев, 58), Кошман, Чепурненко, Кравченко, Котляр (Зайчук, 68), Козлов.
 
Наказания: Котляр, 52. Ходуля, 66. Саркисян, 90+3 (предупреждения). 
 
Судья: Запрутняк (Ужгород).
 
1 апреля. Кременчуг. «Кремень-Арена» имени Олега Бабаева. 1600 зрителей (вмещает 1566).
 
АРСЕНАЛ - ГОРНЯК-СПОРТ - 0:1 (0:0)
 
Гол: Панасенко, 73.
 
«Арсенал-Киев (Киев): Иванов, Майданевич, Зозуля, Деркач, Трубочкин (Семчук, 75), Старгородский (Домбровский, 46), Кучеров, Фещук (Агирре, 60), Черненко (Ермаченко, 85), Бушман (Семенюк,  56), Батальский. 
 
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни): Поштаренко, Пинчук, Кравчук, Аксенов, Цапий, Батюшин (Сидоренко, 88), Скарлош (Фаюк, 65), Панасенко (Ефремов, 90+1), Боровский (Павлик, 59), Черний (Корольков, 74), Шевчук.
 
Наказания: Майданевич, 33. Кравчук, 42. Панасенко, 83. Агирре, 83 (предупреждения). 
 
Судья: Кривушкин (Харьков).
 
1 апреля. Киев. Стадион имени Виктора Банникова. 500 зрителей (вмещает 1678).
 
НИКОЛАЕВ - КОЛОС - 1:0 (1:0)
 
Гол: Семенина, 10.
 
Нереализованный пенальти: Семенина, 48 (вратарь).
 
«Николаев»: Попович, Вечтомов, Чучман, Назаренко, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец (Берко, 59), Семенина (Садоха, 77), Ковалев (Цебро, 90+3), Ал-й Бондаренко (Шарабура, 70), Авраменко (Яровенко, 73). 
 
«Колос» (Коваливка):
Волынец, Сахневич, Матвеев (Охрончук, 52), Гавриш, Зозуля, Поздеев, Милько, Ильин (Морозко, 59), Леонов (Ал-р Бондаренко, 54), Коропецкий (Соломка, 46), Нехтий. 
 
Наказания: Леонов, 16. Сахневич, 49. Герасимец, 57. Ал-р Бондаренко, 69 (предупреждения). 
 
Судья: Бондаренко (Одесса).
 
1 апреля. Николаев. Стадион «Парк Победы». 500 зрителей.
 
АВАНГАРД - БАЛКАНЫ - 3:1 (1:1)
 
Голы: Кабанюк, 25 (0:1). Кириенко, 27 (1:1). Кириенко, 75 (2:1). Нечипоренко, 90+4 (3:1).
 
«Авангард» (Краматорск): Денчук, Моисеенко, Ховбоша, Мирошник, Клименчук (С. Шарай, 90), Шершень, Полюлях, Собко (Нечипоренко, 64), Удод (Лобов, 80), Даудов (Емец, 58), Кириенко.  
 
«Балканы» (Заря): Лободров, Н. Златов, Саламаха, Юречко, Опря, Гаврилюк, Ильницкий, Степанишин, Кабанюк (Райчев, 68), Георгиев (Платунов, 56), Якубов (Кузнецов, 68).
 
Наказания: Саламаха, 89 (предупреждение).
 
Судья: Резников (Каменское).
 
2 апреля. Мариуполь. Манеж СК «Ильичевец». 150 зрителей (вмещает 5500).
 
ЧЕРКАССКИЙ ДНЕПР - РУХ - 2:2 (0:1)
 
Голы: Г. Баранец, 29 - с пенальти (0:1). Локтионов, 68 (1:1). Крамар, 74 (2:1). Никитюк, 90+1 (2:2).
 
«Черкасский Днепр» (Черкассы): Будюк, Кошелюк, Тарасенко, Бурлин, Крамар, Проневич, Евдокимов, Зеленевич (Смирнов, 61), Захаревич (Тимофеєнко, 89), Сторчоус (Кошадзе, 57), Локтионов (Качур, 86).
 
«Рух» (Винники): Ильющенков, Заставный, Дуць, И. Билый, Писко (Никитюк, 89), Копина, Б.Б аранец, Г.Баранец (Макар, 78), Козак, Грисьо (Лозовый, 65), Хомченко (Зубар, 64).
 
Наказания: Проневич, 20. Г. Баранец, 36. Евдокимов, 50. Тарасенко, 71. Крамар, 90+4 (предупреждения).
 
Судья: Денисюк (Фастов).
 
2 апреля. Черкассы. Стадион «Центральный». 515 зрителей (вмещает 10340).
 
И В Н П М О
 
1. Арсенал 25 18 4 3 47-16 58
 
2. Полтава 25 18 2 5 44-19 56
 
3. Десна 25 15 4 6 44-17 49
 
4. Ингулец 24 14 6 4 32-13 48
 
5. Колос 25 14 2 9 31-22 44
 
6. Гелиос 25 13 4 8 32-26 43
 
7. Авангард 24 11 4 9 32-31 37
 
8. Рух 25 9 8 8 27-23 35
 
9. Горняк-Спорт 24 11 1 12 18-29 34
 
10. Николаев 25 8 7 10 30-37 31
 
11. Оболонь-Бровар 25 8 6 11 20-26 30
 
12. Балканы 25 7 8 10 24-29 29
 
13. Сумы 24 7 5 12 21-29 26
 
14. Кремень 25 7 4 14 21-40 25
 
15. Жемчужина 25 7 3 15 30-47 24
 
16. Волынь 25 6 3 16 21-39 21
 
17. Нефтяник 25 4 8 13 17-29 20
 
18. Черкасский Днепр 25 5 3 17 21-40 18
 
Бомбардиры: АКИМЕНКО (Ингулец) - 16, Батальский (Арсенал) - 13, Дегтярев (Полтава) - 10, Д. Фаворов (Десна) - 9, Филиппов (Десна) - 9, Сикорский (Николаев) - 9, Козлов (Гелиос) - 9. С. Кравченко (Гелиос) - 9.
 
26-й тур. 5 апреля: Ингулец - Николаев, 6 апреля: Горняк-Спорт - Черкасский Днепр, Балканы - Жемчужина, Волынь - Кремень, Полтава - Сумы, Колос - Авангард, 7 апреля: Рух - Нефтяник, Десна - Арсенал, Гелиос - Оболонь-Бровар.


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