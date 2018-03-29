Сын Джорджа Веа дебютировал за сборную США

Нападающий ПСЖ Тимоти Джордж Веа дебютировал за национальную сборную США. 18-летний талант - сын бывшей звезды парижан Джорджа Веа, который в декабре стал 25-м президентом Либерии. Джордж Веа никогда не играл в США, но Тимоти родился в Нью-Йорке 22 февраля 2000 года, и поэтому является гражданином САШ.

Веа-младший появился на поле на 86-й минуте победного матча с Парагваем (1:0). Таким образом, он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, который сыграл матч за янки. До этого Веа принимал участие в молодежном чемпионате мира до 20 лет.

"Я ждал этого момента всю свою жизнь. Я ценю тот шанс, который дал мне тренерский штаб. Я надеюсь получить приглашение в будущем", - заявил возбужденный юноша.

Сын Джорджа Веа уже провел два матча за ПСЖ в Лиге 1.

Напомним, сборная США не классифицировалась на чемпионат мира по футболу в РоSSии.


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