Сын Джорджа Веа дебютировал за сборную США
Нападающий ПСЖ Тимоти Джордж Веа дебютировал за национальную сборную США. 18-летний талант - сын бывшей звезды парижан Джорджа Веа, который в декабре стал 25-м президентом Либерии. Джордж Веа никогда не играл в США, но Тимоти родился в Нью-Йорке 22 февраля 2000 года, и поэтому является гражданином САШ.
Веа-младший появился на поле на 86-й минуте победного матча с Парагваем (1:0). Таким образом, он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, который сыграл матч за янки. До этого Веа принимал участие в молодежном чемпионате мира до 20 лет.
"Я ждал этого момента всю свою жизнь. Я ценю тот шанс, который дал мне тренерский штаб. Я надеюсь получить приглашение в будущем", - заявил возбужденный юноша.
Сын Джорджа Веа уже провел два матча за ПСЖ в Лиге 1.
Напомним, сборная США не классифицировалась на чемпионат мира по футболу в РоSSии.
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