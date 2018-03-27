НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Джоэла Эмбиида (Филадельфия), Иша Смита (Детройт), Джамала Мюррэя (Денвер), Кембы Уокера (Шарлотт) и Андре Драммонда (Детройт)

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата.

Детройт - Лейкерс - 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)
Шарлотт - Нью-Йорк - 137:128 ОТ (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)
Филадельфия - Денвер - 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)
Миннесота - Мемфис - 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)
Финикс - Бостон - 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)/


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