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2018-03-27
Василий САЧКО: "Некоторым игрокам "Ворсклы" нужно заканчивать с футболом"
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Днепра-1» (4:4).
«В первом тайме были поставлены свои задачи отдельным футболистам, и некоторые наработки мы воплотили в жизнь.
Фото: vorskla.com.ua
А к ребятам, вышедшим после перерыва, у меня есть вопросы и, возможно, кому-то нужно заканчивать с футболом, ведь нельзя так безобразно играть: у вас такой шанс проявить себя, попасть в основной состав, а с этой задачей не все справились.
Но ничего страшного в этом нет, поскольку через этот матч мы готовились на игру против «Вереса».
А если к этому матчу у нас восстановятся травмированные игроки, мы вообще подойдем к нему в отличном настроении.
У нас не все ребята действовали на своих позициях, поскольку Гиоргадзе, Даллку и Кадимян поехали в сборные, а Шарпар, Чижов и Кравченко - травмированы. Поэтому поставили других, ведь у нас есть резерв.
То, что они есть - это хорошо, но нам хочется еще видеть их прогресс на поле. А сегодня кто-то не справился с эмоциями, кто-то не выполнил задание - все эти вопросы мы разберем. Для меня все же показательным стал первый тайм - эти ребята все услышали и увидели то, над чем мы работаем, с чем мы не справились после перерыва.
Результат был не на первом плане, хотя выигрывать хочется всегда. Главными факторами сегодня были - самоотдача, перестройки на поле, игра в защите: до перерыва все было хорошо, а во втором тайме плохо».
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