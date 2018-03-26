ЧЕ-2018 (U-19): Недостаточная победа

Юниорская сборная Украины (U-19) сыграла второйматч в элит-раунде отборочного турнира ЧЕ-2018. 
 
Группа 4
 
УКРАИНА (U-19) - СЕРБИЯ (U-19) - 2:1 (0:1)
Фото ЧЕ-2018 (U-19): Недостаточная победа
Александр Петраков. Фото: ffu.org.ua
 
Голы: Д.Йованович, 21, с пенальти (0:1). Миколенко, 79 (1:1). Сафронов, 90+1 (2:1).
 
Украина: Кучерук, Сафронов, Миколенко, Бондарь, Снурницын, Корниенко, Кащук (Козыренко, 90+3), Беляев, Хахлев, Булеца (Ременюк, 73), Супряга (Кулаков, 64).
 
Сербия: Декич, Влалукин, Иванчевич, Бошняк, Деветак, Мишкович (Коич, 74), Петрович, Л.Илич, Максимович (Ступаревич, 88), Д.Йованович, С.Йованович (Йовелич, 81).
 
Наказания: Беляев, 22. Бошняк, 23. Иванчевич, 27. Деветак, 38. Йованович, 53. Кащук, 55. Декич, 90 (предупреждения).
 
Судья: Харкам (Австрия).
 
24 марта. Плоешти. Стадион «Илие Иоанэ».
 
После нулевой ничьей со шведами сборная Украины одержала победу над сербами, разгромленными в первом туре румынами (0:4). Начали за упокой: динамовец Виталий Миколенко сфолил в своей штрафной - и Джордже Йованович реализовал пенальти.
 
Ближе к концу встречи тот же Миколенко реабилитировался, сравняв счет с передачи полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука. А в компенсированное время присовокупил к голу еще и голевой пас защитнику «Днепра-1» Александру Сафронову.
 
Одержана важная победа, но борьба еще не закончена. Впереди встреча с мощной румынской командой с ее потрясающей линией полузащиты (атакующий сегмент) в лице Олимпиу Моруцана, Александру Мэцана и Влада Драгомира. А шведам предстоит играть с немотивированными сербами…
 
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Румыния - Швеция - 2:1.
 
Румыния - 6, УКРАИНА - 4, Швеция - 1, Сербия - 2. 
 
3-й тур, 27 марта: УКРАИНА - Румыния, Сербия - Швеция. 


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