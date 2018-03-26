ЧЕ-2018 (U-19): Недостаточная победа

После нулевой ничьей со шведами сборная Украины одержала победу над сербами, разгромленными в первом туре румынами (0:4). Начали за упокой: динамовец Виталий Миколенко сфолил в своей штрафной - и Джордже Йованович реализовал пенальти.
Ближе к концу встречи тот же Миколенко реабилитировался, сравняв счет с передачи полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука. А в компенсированное время присовокупил к голу еще и голевой пас защитнику «Днепра-1» Александру Сафронову.
Одержана важная победа, но борьба еще не закончена. Впереди встреча с мощной румынской командой с ее потрясающей линией полузащиты (атакующий сегмент) в лице Олимпиу Моруцана, Александру Мэцана и Влада Драгомира. А шведам предстоит играть с немотивированными сербами…
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.