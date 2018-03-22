Фернандо Алонсо: Mclaren должен вернуться на привычные позиции

Гонщик Mclaren Фернандо Алонсо верит в успех своей команды в новом сезоне.

«Результаты тестов в Барселоне не изменили наш настрой. На тестах у нас были как взлеты, так и падения, у нас были некоторые проблемы с надежностью техники, но сейчас они уже в прошлом. Не сказал бы, что эти проблемы было трудно решить – просто это требовало времени и работы на базе.

В феврале машины еще совсем новые и график тестов не слишком правильный – потому что мы проводим тесты в течение двух недель подряд. И если вам требуется внести изменения в конструкцию болида, то вам приходится ждать окончания тестов и возвращения на базу, чтобы все исправить. Так мы и сделали.

До и после тестов мои ощущения не изменились. Сезон должен сложиться для нас хорошо, команда должна вернуться на привычные позиции. Надеюсь, мы будем стабильно проходить в третий сегмент квалификации, регулярно зарабатывать очки, бороться за топ-5, в некоторых гонках будем близки к подиуму. В прошлом году Williams удалось попасть на подиум в Баку, Force India пару раз была близка к попаданию в топ-3. Так что мы знаем, что шансы у Mclaren будут. Надеюсь, мы ими воспользуемся», – приводит слова испанского пилота Autosport.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в КрасноярскУкраинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Красноярск
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. ФутболСостоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Футбол
Лопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. ФутболЛопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. Футбол
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Блок рекламы


Похожие новости
Алонсо обвинен в неуплате налогов. ФутболАлонсо обвинен в неуплате налогов. Футбол
Хаби Алонсо грозит тюремный срок за неуплату налогов. ФутболХаби Алонсо грозит тюремный срок за неуплату налогов. Футбол
Леоненко: Шахтер должен был проходить Рому. ФутболЛеоненко: Шахтер должен был проходить Рому. Футбол
Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФАУкраина сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Лукаку: Манчестер Юнайтед должен был играть гораздо лучше. ФутболЛукаку: Манчестер Юнайтед должен был играть гораздо лучше. Футбол
Румменигге: УЕФА должен модернизировать финансовый фэйр-плейРумменигге: УЕФА должен модернизировать финансовый фэйр-плей
Свитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTAСвитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTA
Зидан: Реал не должен сдаваться. ФутболЗидан: Реал не должен сдаваться. Футбол
McLaren продемонстрировал миру свое оранжевое чудоMcLaren продемонстрировал миру свое оранжевое чудо
Будковский: Рад вернуться в Анжи. ФутболБудковский: Рад вернуться в Анжи. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости