Фернандо Алонсо: Mclaren должен вернуться на привычные позиции

Гонщик Mclaren Фернандо Алонсо верит в успех своей команды в новом сезоне.

«Результаты тестов в Барселоне не изменили наш настрой. На тестах у нас были как взлеты, так и падения, у нас были некоторые проблемы с надежностью техники, но сейчас они уже в прошлом. Не сказал бы, что эти проблемы было трудно решить – просто это требовало времени и работы на базе.

В феврале машины еще совсем новые и график тестов не слишком правильный – потому что мы проводим тесты в течение двух недель подряд. И если вам требуется внести изменения в конструкцию болида, то вам приходится ждать окончания тестов и возвращения на базу, чтобы все исправить. Так мы и сделали.

До и после тестов мои ощущения не изменились. Сезон должен сложиться для нас хорошо, команда должна вернуться на привычные позиции. Надеюсь, мы будем стабильно проходить в третий сегмент квалификации, регулярно зарабатывать очки, бороться за топ-5, в некоторых гонках будем близки к подиуму. В прошлом году Williams удалось попасть на подиум в Баку, Force India пару раз была близка к попаданию в топ-3. Так что мы знаем, что шансы у Mclaren будут. Надеюсь, мы ими воспользуемся», – приводит слова испанского пилота Autosport.