НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает

В матче регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Финикс Санз" на своей площадке проиграли "Голден Стэйт Уорриорз".

Игра в Финиксе завершилась поражением хозяев со счетом 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30). В составе "Уорриорз" на паркете выделялись Дрэймонд Грин, сделавший дабл-дабл (25 очков и 11 подборов) и Куинн Кук, добавивший 28 очков. У "Финикса" самым результативным стал Джош Джексон, в активе которого 36 очков. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень начал матч в стартовой пятерке, отыграв чуть менее 17 минут. На его счету пять очков и девять подборов.

"Финикс" потерпел восьмое поражение подряд и занимает последнее место в таблице Западной конференции, "Голден Стэйт" идет на Западе вторым и ранее уже гарантировал себе выход в плей-офф.