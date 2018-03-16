"Герои спортивного года-2017": Хижняк vs Верняев

Стали известны претенденты на звание «Героев спортивного года-2017»

Киеве на заседании Украинской академии Вчера в Олимпийском доме вна заседании Украинской академии спорта путем тайного голосования были определены обладатели спортивного «Оскара»-2017.

Олег ВЕРНЯЕВ и Александр Хижняк. Фото: из архива "СЭ"

Правда, их имена станут известны лишь 4-го апреля, когда в столичном Украинском доме состоится XII торжественная церемония «Герои спортивного года».

Что касается процедуры, то сначала экспертная комиссия Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта на основе детального анализа выступления спортсменов на главных стартах минувшего года определила расширенный список кандидатов.

Затем свое мнение высказали порядка двухсот ведущих спортивных журналистов Украины. По итогам их волеизъявления в каждой из девяти номинаций была определена тройка претендентов, которые и попали в бюллетени для голосования известных в прошлом украинских атлетов, а сейчас членов Украинской академии спорта , созданной в 2007-м году по инициативе президента НОК Украины Сергея Бубки.

Сергей Бубка, - Количество номинаций - не постоянная величина, формируя перечень наши специалисты учитывают тенденции прошедшего года, предлагают что-то новое. Но одно остается неизменным - это высокая конкуренция в борьбе за звание «Герои - Уже стало доброй традицией собираться в начале весны, чтобы выбрать лучших спортсменов, тренеров, команду и других представителей украинского спорта . - отметил, - Количество номинаций - не постоянная величина, формируя перечень наши специалисты учитывают тенденции прошедшего года, предлагают что-то новое. Но одно остается неизменным - это высокая конкуренция в борьбе за звание «Герои спортивного года». А это в очередной раз подтверждает, что нашей стране есть кем гордиться.

Наталью Добрынскую, которая сама раньше была среди претендентов на «Оскар» и даже побеждала в номинации «Сенсация года-2008». Отметим, что голосование, как всегда проходило за закрытыми дверями. Помочь заглянуть в святая святых и приоткрыть завесу таинственности мы попросили одного из самых молодых академиков спорта Украины, олимпийскую чемпионку Пекина по легкой атлетике, которая сама раньше была среди претендентов на «Оскар» и даже побеждала в номинации «Сенсация года-2008».

- Я очень хорошо помню тот момент, когда я впервые оказалась за одним столом с легендами украинского спорта , - вспоминает Добрынская, - Это было очень почетно, ответственно и даже немного волнительно. Хочу отметить, что все академики следят за спортом , поэтому еще до официального представления номинантов у многих уже сформировано свое мнение на счет того, кто должен победить. Голосуем мы тайно, и результаты узнаем одновременно со всеми во время церемонии.

На звание «Спортсмена года» уже в четвертый раз номинирован гимнаст Олег Верняев, который в прошлом году стал вице-чемпионом мира на брусьях, завоевал три медали, в том числе две золотые, на чемпионате Европы и выиграл общий зачет Кубка мира. Только вот удастся ли ему заполучить третью статуэтку в свою коллекцию (две он уже имеет - образца 2014 и 2016)?

Александр Хижняк - чемпион мира и Европы (75 кг), лучший Его соперники по номинации ранее подобного признания не удостаивались, но аргументы у них веские.- чемпион мира и Европы (75 кг), лучший боксер выше перечисленных форумов и планеты-2017. К тому же его коллеги по цеху уже давно протоптали дорожку к спортивному «Оскару». Трижды его выигрывал Василий Ломаченко (2008, 2009, 2012), один раз - Александр Усик (2011).

Конкуренцию Верняеву и Хижняку составит Михаил Романчук - первый с 2007 года украинский пловец, который завоевал медаль (серебряную) мирового форума в олимпийской дисциплине (1500 м в/c). В 2016-м ученик Петра Нагорного был номинирован на звание «Олимпийской надежды Украины», но уступил тогда чемпионке Юношеской Олимпиады в Лиллехаммере биатлонистке Кристине Дмитренко.

Ольга Харлан. Восемь раз николаевская саблистка поднималась на главную спортивную сцену страны за статуэткой (трижды лично и пять - с командой) и имеет все шансы повторить успех по итогам 2017-го, в котором она пропустив начало сезона, блестяще выиграла Что касается борьбы за право называться «Спортсменкой года», то здесь среди претенденток абсолютная рекордсменка по числу номинаций на «Оскар» (12). Восемь раз николаевская саблистка поднималась на главную спортивную сцену страны за статуэткой (трижды лично и пять - с командой) и имеет все шансы повторить успех по итогам 2017-го, в котором она пропустив начало сезона, блестяще выиграла золото чемпионата мира в Лейпциге. Напомним, что после Игр в Рио, где Харлан стала третьей в личном первенстве и второй в командном, ей была сделана операция на плече. На восстановление потребовалось около полугода. То есть, когда соперницы уже вовсю звенели саблями, лидер нашей сборной вынужденно отдыхала. Возвращение в элиту оказалось непростым, не обошлось без болезненных поражений, но 22 июля 2017 года на чемпионате мира в Германии болельщики снова увидели непобедимую Ольгу Харлан!

Юлия Ткач, а также Элина Свитолина, которая одержав за прошлый год рекордное для себя и всего украинского женского тенниса количество побед (свыше 50), завершила сезон на шестом месте в рейтинге WTA. Отметим, что если Свитолина среди номинантов впервые, то Ткач можно назвать завсегдатаем Соперничать с Харлан будут вице-чемпионка мира и бронзовая медалистка чемпионата Европы по борьбе, а также теннисистка , которая одержав за прошлый год рекордное для себя и всего украинского женского тенниса количество побед (свыше 50), завершила сезон на шестом месте в рейтинге WTA. Отметим, что если Свитолина среди номинантов впервые, то Ткач можно назвать завсегдатаем спортивного «Оскара». Юлия два года подряд претендовала на звание лучшей спортсменки (2014, 2015). Правда, выиграть ей не удавалось, но она все же вписала свое имя в историю конкурса как «Возвращение года» (2014).

Светлана Саидова, чьи подопечные завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Будапеште, Тамара Токмачева, под руководством которой прыгуны в воду выиграли десять медалей и первое общекомандное место на домашнем чемпионате Европы в Киеве , а также не нуждающийся в дополнительном представлении отец и тренер лучшего Александр Хижняк- старший. Интересно, что представители синхронного плавания и прыжков в воду ранее в эту номинацию никогда не попадали, тогда как Особенно острое соперничество ожидается в это раз в номинации «Тренер года», где в борьбе за «Оскар» схлестнуться гуру отечественного синхронного плавания, чьи подопечные завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Будапеште,, под руководством которой прыгуны в воду выиграли десять медалей и первое общекомандное место на домашнем чемпионате Европы в, а также не нуждающийся в дополнительном представлении отец и тренер лучшего боксера планеты. Интересно, что представители синхронного плавания и прыжков в воду ранее в эту номинацию никогда не попадали, тогда как боксеры дважды ее выигрывали усилиями Анатолия Ломаченко (2009) и Дмитрия Сосновского (2011).

Номинацию «Сенсация года» в этом году вполне можно переименовать в «Мисс спорта», так как в ней собрались три очаровательнейшие юные леди - вице-чемпионка мира по легкой атлетике Юлия Левченко, каратистка Катерина Крива, сделавшая золотой дубль на форуме континента (индивидуально и в команде), а также чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед. Последняя также претендует на звание «Олимпийской надежды Украины» наряду с чемпионкой мира среди девушек, обладательницей золота XIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля в легкоатлеткой Ярославой Магучих и теннисисткой Мартой Костюк - победительницей юниорского Australian open в одиночном разряде, US Open в парном, а также взрослого турнира ITF.

Оксана Молловая, Дарья Завидная, Анна Зарицкая, Кристина Филевич. Уже в четвертый раз поборются за Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной. В номинации «Команда года» в этот раз, как в джазе, опять только девушки. Впервые претендуют на статуэтку представительницы женской сборной по баскетболу 3х3. Уже в четвертый раз поборются за спортивный «Оскар» биатлонистки. Выиграть им удалось лишь однажды, зато с каким аргументом - золотом Олимпиады-2014. На этот раз у них в рукаве такой козырь, как серебро чемпионата мира, завоеванное эстафетной четверкой в составе

В свою очередь целых шесть медалей мировой пробы могут предъявить синхронистки Анна Волошина, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Владислава и Марина Алексеевы, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная. Украинские русалки уже два раза вступали в спор за право называться «Командой года», и оба раза уступали Харлан и Ко (2013, 2016).

В номинации «Сильные духом» - трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения Лейля Аджаметова, чемпион мира по спортивным танцам на колясках Иван Сивак и обладательница шести медалей чемпионата мира по парабиатлону и лыжным гонкам, в том числе четырех золотых, Людмила Ляшенко, которая сейчас сражается за награды Паралимпиады в Пхенчхане.

Станислав Горуна, представительница пауэрлифтинга Лариса Соловьева и сумоистка Светлана Тросюк. Как всегда не останутся без внимания и неолимпийские виды спорта , в которых среди соискателей «Оскара» трое чемпионов Х Всемирных игр каратист, представительница пауэрлифтингаи сумоистка

Также в ходе церемонии будут объявлены лауреаты в номинации «Спортивная слава Украины».