Наингголан: Выход в четвертьфинал - великолепное достижение Ромы
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан высказался после выхода в 1/4 финала ЛЧ по итогам матчей с «Шахтером» (1:0, 1:2).
«Мы усердно работали, отдавали все свои силы, и многие из нас мечтали об этом моменте, в том числе я. Это мой первый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, и это момент эйфории.
В матче с «Шахтёром» мы знали, что очень важно не пропустить гол, поэтому периодически опускались глубоко, опасаясь контратак. Мы реализовали свой момент, забив решающий мяч, и оборонялись всей командой.
Атмосфера на матче была невероятной. И мы, и болельщики наслаждались игрой, так что теперь мы хотим двигаться дальше вместе.
У нас не всё здорово в Серии А, и каждый сезон у команды есть чёрные полосы, и над этим нужно работать. Поэтому выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – великолепное достижение. Мы воспользовались своим шансом и будем смотреть, что будет дальше.
«Севилья» выбила «Манчестер Юнайтед», так что теперь их тоже не будут недооценивать. С любым из оставшихся в турнире соперников будет непросто. Неважно, кто именно это будет», — цитирует Найнгголана Football Italia.
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