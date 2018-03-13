Свитолина оконфузилась на супертурнире в Индиан-Уэллсе

Украинка уступила Карле Суарес Наварро.

Свитолина оконфузилась на супертурнире в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина
Фото: btu.org.ua

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина не смогла пройти в 1/8 финала турнира WTA категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,6 млн долларов.Украинка уступила испанке Карле Суарес Наварро (27-я в мире) со счетом 5:7, 3:6.

До сегодняшнего поединка Суарес Наварро выиграла всего 9 матчей и проиграла 33 против соперниц из топ-5 рейтинга.

До этого сезона Свитолина 9 раз выступала на турнирах связки Индиан-Уэллс - Майами и пока ни разу не дошла до четвертьфинала. В прошлом году украинка сыграла в в Индиан-Уэллсе в 1/8 финала, повторив свой личный рекорд на соревнованиях.


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