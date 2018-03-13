НХЛ: 600-й гол Овечкина и 400-я победа Флери

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-13. Результаты всех матчей

"Рейнджерс" - "Каролина" - 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Первый хет-трик в карьере Джими Веси принес "Рейнджерс" победу над "Каролиной". Дубль на счету Матса Цуккарелло, еще одна шайба за Владиславом Наместниковым. По три результативные передачи на свой счет записали Павел Бучневич и Мика Зибанежад, а голкипер "Рейнджерс" Александар Георгиев отразил за матч 41 бросок по воротам.

"Коламбус" - "Монреаль" - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Пятая победа кряду позволила "Коламбусу" закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции. "Блю Джекетс" обыграли "Монреаль", благодаря голу и трем результативным передачам Александра Веннберга, а также голам Сета Джонса, Ника Фолиньо, Буна Дженнера и Иэна Коула. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский сделал 24 из 38-ми сейвов в третьем периоде поединка.

"Вашингтон" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Дубль Александра Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег". При этом вторая шайба россиянина в матче стала его 600-й в НХЛ , и он вошел в список 20-ти лучших игроков в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Таким образом с 42-мя шайбами Овечкин продолжает лидировать в рейтинге снайперов лиги. Победной для "Кэпиталз" в поединке стала шайба Евгения Кузнецова на 5-й минуте овертайма. Смог отличиться и основной конкурент Овечкина - Патрик Лайне. Теперь на счету финского бомбардира "Виннипега" 41 шайба.

"Филадельфия" - "Вегас" - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

28 сэйвов голкипера "Вегаса" Марка-Андре Флери помогли "Голден Найтс" обыграть "Филадельфию". Это победа стала для вратаря 400-й в НХЛ . Флери стал 13-м вратарем в истории лиги и всего лишь третьим действующим, кому удалось достичь этой отметки. В составе победителей отметились Эрик Хаула и Уильям Карлссон, а победной для "рыцарей" стала шайба Райана Карпентера.

"Флорида" - "Оттава" - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

"Оттава" прервала рекордную домашнюю победную серию "Флориды", которая составляла восемь матчей. По две шайбы в составе "Сенаторс" в ворота соперников отправили Мэтт Дюшен и Магнус Пааярви. Еще один гол за Жаном-Габриэлем Пажо. При этом голкипер канадского клуба Крейг Андерсон отразил за матч 35 бросков по воротам.

"Анахайм" - "Сент-Луис" - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы Роберта Бортуццо, Ивана Барбашева, Владимира Соботки и Патрика Берглунда принесли "Сент-Луису" победу над "Анахаймом". Одержав вторую победу кряду, теперь "блюзмены" всего на балл отстают от зоны плей-офф Западной конференции.

"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

35 сэйвов голкипера "Лос-Анджелеса" Джонатана Куика помогли "Кингз" обыграть "Ванкувер". Этот шатаут стал третьим в сезоне и 47-м в карьере голкипера. Гол и результативная передача на счету Тайлера Тоффоли. По шайбе в ворота соперников отправили Анже Копитар и Таннер Пирсон.

"Сан-Хосе" - "Детройт" - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

"Сан-Хосе" закрепился на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, обыграв "Детройт". По шайбе в ворота "Ред Уингз" отправили Тимо Мейер, Крис Тирни, Кевин Лабанк, Эрик Фер и Юнас Донской. У гостей шайбы на счету Тревора Дейли, Густава Нюквиста и Хенрика Зеттерберга.