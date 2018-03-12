Медальные сюрпризы от Журавок

Вояж в роSSийский Уват на предпоследний этап Кубка IBU оказался весьма успешным для Юлии Журавок.
 
Молодая украинская звездочка продолжает вселять надежду, что именно ей суждено стать одной из продолжательниц славных традиций отечественного женского биатлона.
Фото Медальные сюрпризы от Журавок
Награды Юлии ЖУРАВОК уже не удивляют. Фото: biathlon.com.ua
 
И хотя ее скорость все еще оставляет желать лучшего, зато качественная стрельба продолжает оставаться настоящей визитной карточкой спортсменки. Причем, весьма авторитетной карточкой…
 
Вот и в Увате Юлия оказалась единственной, кто завершил всю соревновательную программу без единого промаха. Наградой ей за это стали серебро в индивидуальной гонке и бронза в спринте, что вполне можно назвать отличным результатом. 
 
Конечно же, повышение скоростных качеств, даже самое минимальное, однозначно сыграет весомую положительную роль. Ведь ныне в том же спринте призерок на пьедестале разделили считанные секунды, и будь Журавок столь же опытной, как немка Каролин Хорхлер, наверняка ее бронзовая медаль стала бы серебряной.
 
Впрочем, огромный потенциал у Юлии несомненный, и именно она является настоящим лучиком света в «темном царстве» ближайшего резерва украинской сборной. Увы, результаты других спортсменов это красноречиво подтверждают, и тот же Виталий Труш пока еще слишком нестабилен, чтобы говорить о нем с ноткой большого оптимизма. 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
УВАТ (РоSSия). Кубок IBU. 7-й этап. 10 марта. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. 1. Клод (Франция) - 54.17,4 (0+0+1+0). 2. Кристиансен (Норвегия) - 3,6 (0+0+0+0). 3. Логинов (РоSSия) - 37,7 (1+0+0+2)… 11. ТРУШ - 2.40,9 (0+1+0+0). 12. ЖИРНЫЙ - 2.46,3 (0+0+1+1)… 28. ДОЦЕНКО - 5.41,9 (1+0+1+2)… 31. ЛЕСЮК - 5.58,2 (1+2+1+1)… 34. МИГДА (все - Украина) - 6.13,8 (0+1+0+2).
 
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. 1. Услугина (РоSSия) - 47.58,5 (0+0+0+1). 2. ЖУРАВОК (Украина) - 27,5 (0+0+0+0). 3. Павлова (РоSSия) - 1.08.2 (0+1+0+0)… 13. АБРАМОВА - 3.31,3 (0+1+0+2)… 28. БОНДАРЬ - 6.15,2 (0+3+0+3)… 35. БЕЛКИНА (все - Украина) - 7.51,6 (1+2+0+3). 
 
11 марта. Мужчины. Спринт 10 км. 1. Логинов - 26.00,3 (1+0). 2. Слепов (РоSSия) - 1,4 (1+0). 3. Наврат (Германия) - 3,3 (0+0)… 20. ТРУШ - 1.41,5 (0+0)… 27. ДОЦЕНКО - 2.20,6 (1+1)… 29. ЖИРНЫЙ - 2.34,2 (1+2)… 31. МИГДА - 2.36,7 (1+1)… 35. ЛЕСЮК - 2.55,6 (3+1).
 
Общий зачет. 1. Кристиансен - 573. 2. Гьессбакк (оба - Норвегия) - 515. 3. ПАЩЕНКО (РоSSия) - 486… 43. ПИДРУЧНЫЙ - 106. 44. ПРИМА - 105. 45. ДОЦЕНКО - 104… 61. ТРУШ - 72. 62. ТИЩЕНКО - 72… 70. ТКАЛЕНКО - 64… 79. ЛЕСЮК - 57… 85. СЕМАКОВ - 48… 99. ЖИРНЫЙ - 41. 100. СЕМЕНОВ - 38… 103. МИГДА - 33… 130. ДУДЧЕНКО - 14… 134. ИВКО (все - Украина) - 11.
Кубок наций. 1. Норвегия - 7098. 2. РоSSия - 7007. 3. Франция - 6666… 6. УКРАИНА - 5706.
 
Женщины. Спринт 7,5 км. 1. Павлова - 24.12,5 (1+0). 2. К.Хорхлер (Германия) - 4,8 (0+0). 3. ЖУРАВОК - 7,5 (0+0)… 10. БЕЛКИНА - 40,3 (0+0)… 25. БОНДАРЬ - 1.42,4 (0+3). 28. АБРАМОВА - 1.55,2 (1+3).
 
Общий зачет. 1. К.Хорхлер - 544. 2. Х.Шевалье (Франция) - 516. 3. Н.Хорхлер (Германия) - 516… 7. ЖУРАВОК - 382… 9. АБРАМОВА - 333… 23. БОНДАРЬ - 203… 27. ПАНФИЛОВА - 189… 29. БЕЛКИНА - 186… 36. ВАРВИНЕЦ - 154… 91. КРУЧОВА - 38… 97. МЕРКУШИНА (все - Украина) - 31.
 
Кубок наций. 1. РоSSия - 7197. 2. Германия - 6690. 3. УКРАИНА - 6349.


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