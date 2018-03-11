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"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур Мариуполь - Заря - 0:0 Нереализованный пенальти: Силас, 45 (вратарь). «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Дава, Яворский, Демири, Дедечко, Мишнев, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 76), Борячук, Чурко (Тищенко, 82). Фото: fcmariupol.com «Заря» (Луганск): Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Опанасенко, Андриевский (Харатин, 69), Силас, Громов, Юри, Караваев (Лунев, 74), Фопала (Гордиенко, 58). Предупреждения: Тотовицкий, 5, Мишнев, 13, Болбат, 57, Демири, 73 - Андриевский, 63, Юри, 87. Судьи: Арановский (Киев), Володин (Херсон), Скрипка (Кропивницкий). 11 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С. . Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 2613 зрителей. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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