"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур

Мариуполь - Заря - 0:0
 
Нереализованный пенальти: Силас, 45 (вратарь).
 
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Дава, Яворский, Демири, Дедечко, Мишнев, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 76), Борячук, Чурко (Тищенко, 82).
Фото "Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур
Фото: fcmariupol.com
 
«Заря» (Луганск): Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Опанасенко, Андриевский (Харатин, 69), Силас, Громов, Юри, Караваев (Лунев, 74), Фопала (Гордиенко, 58).
 
Предупреждения: Тотовицкий, 5, Мишнев, 13, Болбат, 57, Демири, 73 - Андриевский, 63, Юри, 87.
 
Судьи: Арановский (Киев), Володин (Херсон), Скрипка (Кропивницкий).
 
11 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2613 зрителей.
 


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