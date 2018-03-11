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2018-03-11
"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур
Мариуполь - Заря - 0:0
Нереализованный пенальти: Силас, 45 (вратарь).
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Дава, Яворский, Демири, Дедечко, Мишнев, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 76), Борячук, Чурко (Тищенко, 82).
Фото: fcmariupol.com
«Заря» (Луганск): Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Опанасенко, Андриевский (Харатин, 69), Силас, Громов, Юри, Караваев (Лунев, 74), Фопала (Гордиенко, 58).
Предупреждения: Тотовицкий, 5, Мишнев, 13, Болбат, 57, Демири, 73 - Андриевский, 63, Юри, 87.
Судьи: Арановский (Киев), Володин (Херсон), Скрипка (Кропивницкий).
11 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2613 зрителей.
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