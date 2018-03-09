Виктор Гончаренко: Не заслуживали поражения от Лиона

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче с французским «Лионом» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, что, исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения. Мы не можем нащупать атакующие действия. Создаём мало моментов. Эту проблему нам надо решить. Наверное, ситуацию усугубляло то, что сильно дробило поле, мы много мячей теряли из-за этого.

Вернблум сегодня сыграл в нападении - он достаточно эффективно действует на любой позиции. Но мы в целом должны найти лучший атакующий вариант. По Бистровичу тяжело однозначно говорить, было много сумбура в действиях команды. Но можно поздравить его с дебютом. Отсутствие в стартовом составе Витиньо? Когда мы осенью играли три матча в неделю, он смотрелся тяжело. Планируем нагрузку так, чтобы он наиболее свежим подходил к каждому поединку.

Сейчас мы думаем о том, как сыграть в Грозном, это очень важный матч. Что касается ответной игры, будем смотреть, в каком состоянии подойдём к этой игре, на кого сможем рассчитывать. Понятно, что попробуем исправить ситуацию. Забитый на выезде мяч многое поменяет», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.


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