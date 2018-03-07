Спортсмену из ЮАР пытались отпилить ноги накануне соревнований

Ногу можно спасти, но путь до выздоровления будет долгим.

Во время тренировки южноафриканского триатлониста Мхленги Гуалы на него напали неизвестные люди и попытались отрезать ему ноги бензопилой, передает ВВС.

Партнер Гуала по тренировкам Сэндайл Шейндж сообщил, что сейчас 26-летний спортсмен находится в больнице и что его травмы серьезны, но не опасны для жизни. Врачи сказали ему, что ногу можно спасти и что он снова сможет ходить, но путь до выздоровления будет долгим.

Как сообщается, трое неизвестных напали на спортсмена во вторник рано утром в Дурбане, третьем по числу населения городе Южно-Африканской Республики, во время тренировочного заезда на велосипеде.

Нападавшие успели поранить пилой обе ноги триатлониста, прежде чем ему удалось от них оторваться.

В полиции сообщили, что уголовное дело открыто по статье "покушение на убийство".