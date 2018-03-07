Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 7 марта Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Филадельфия" - 114:128 (29:32, 30:39, 32:30, 23:27)

ШХ: Ховард - 30, Грэхэм, Батюм - по 12

ФС: Ковингтон - 22, Шарич - 19 "Торонто" - "Атланта" - 106:90 (27:28, 23:23, 26:26, 30:13)

ТР: Дерозан - 25, Валанчунас - 15

АХ: Коллинз, Бэйзмур - по 14, Дэдмон - 12+10 подборов "Вашингтон" - "Майами" - 117:113 ОТ (31:26, 28:24, 27:30, 19:25, 12:8)

ВУ: Бил - 30, Саторански - 19, Моррис - 16+13 подборов

МХ: Уэйд - 22, Джонсон - 21 "Оклахома" - "Хьюстон" - 112:122 (24:26, 21:28, 29:33, 38:35)

ОС: Уэстбрук - 32, Энтони - 23

ХР: Пол - 25, Харден - 23+11 передач "Даллас" - "Денвер" - 118:107 (29:25, 29:37, 38:23, 22:22)

ДМ: Феррелл - 24, Новицки - 17, Смит - 18+11 передач

ДН: Чандлер - 21, Бартон - 16 "Портленд" - "Нью-Йорк" - 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16)

ПТ: Лиллард - 37, Маккалум - 19

НН: Хардуэй - 19, Кантер - 18+11 подборов "Голден Стэйт" - "Бруклин" - 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21)

ГС: Карри - 34, Дюрант - 19, Томпсон - 18

БН: Расселл - 22, Кэрролл - 19 "Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24)

ЛК: Харрич - 27+11 подборов, Уилльямс - 27+11 передач, Харрелл - 26, Джордан - 10+20 подборов

НП: Дэвис - 41+13 подборов, Холидэй - 19+17 передач

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.