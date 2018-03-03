Дьяченко: Награды придают уверенности и мотивации

В четверг 8 марта "Донбасс" на льду дружковской арены "Альтаир" стартует в плей-офф второго сезона Украинской хоккейной лиги. Перед стартом дончан в решающем этапе чемпионата вратарь дончан Богдан Дьяченко в разговоре с клубной пресс-службой подвел итоги регулярного чемпионата, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей плей-офф.

- Перед стартом сезона волнения не было – все-таки я уже сыграл в плей-офф. Чувствовал, что я в хорошей форме. Конечно, была усталость, но у меня был хороший отдых, и за несколько недель до старта предсезонки я начал готовиться. Предсезонка тоже прошла хорошая – Евгений Васильевич дал нам хорошую работу.

- В этом сезоне вы стартовали в чемпионате менее чем через неделю после завершения Donbass Open Cup. В прошлом сезоне вы ждали дольше. Какой подход лучше, по твоему мнению?

- Лучше всего, когда долго не ждешь. Все-таки на предсезонке мы загружали себя, чтобы прийти в тонус, и поэтому для меня гораздо лучше, когда сразу после подготовки команда стартует – это дает возможность сохранить форму.

К тому же в матче с "Кременчуком" получилось оформить шатаут – это придало уверенности. Для начала сезона очень важно сыграть матч "на ноль".

- В этом чемпионате большинство твоих шатаутов пришлось как раз на матчи с "Кременчуком". В чем причина таких результатов в матчах с "горожанами"?

- Я не думаю, что причина только в моей игре – парни тоже очень старались. Когда мы слаженно работаем, получается выдать отличный результат.

- На эти матчи был какой-то особенный настрой?

- Нет, не могу такого сказать. Мы хорошо, серьезно настраиваемся на все матчи. Я не могу как-то обосновать такие результаты – наверное просто тогда у всей команды шла игра. Я считаю, что это никак не зависело от особенной подготовки – мы ко всем соперникам готовимся одинаково.

- В целом весь регулярный чемпионат команда может занести в актив – 37 побед кряду, 39 побед всего. За счет чего стало возможным поддерживать такую форму на протяжении всего сезона?

- В некоторых матчах нам просто повезло, но в целом это результат работы всей команды. Сергей Владимирович хорошо выстроил тренировки, не перегружал команду, и за счет этого мы смогли показать приличную игру в течение всего сезона. Жалко конечно, что не получилось обыграть "Белый Барс" – это результат наших ошибок.

- Юрий Шпак во время конференции о матче с "Белым Барсом" сказал, что "делали то же самое, но что-то не получалось".

- Я согласен – не получалось. Во многом потому, что мы психологически расслабились. В течение всего сезона мы играли в свою игру, а "Белый Барс" как-то подстраивался, а в этом матче, мне показалось, команды поменялись местами – мы играли как "Белый Барс", а они использовали нашу тактику.

- Как участие в Континентальном кубке сказалось на выступлении команды в чемпионате?

- После игр на том уровне, с теми скоростями, мы очень выросли. И в матчах после возвращения у нас получалось играть в очень быстрый хоккей, тогда и пошли разгромные победы.

- В завершении о регулярном чемпионате. Ты четыре раза подряд признавался лучшим голкипером УХЛ. Куда деваешь награды?

- Места для наград пока хватает (смеется). В первую очередь такие награды придают уверенности и мотивации. Причем прилично так придают – лично я после этого не хочу останавливаться на достигнутом, хочу улучшать свои результаты.

- Скоро вам предстоит стартовать в плей-офф. Как команда готовится?

- На льду мы все вместе работаем, а в зале полевые игроки работают с Сергеем Владимировичем и другими тренерами, а с нами занимается Евгений Васильевич.

У нас упор делается на ноги. Чтобы мы были готовы к матчам плей-офф и ноги не забивались, потому что матчи обещают быть очень непростыми.

- 5 марта станет известен ваш соперник по полуфиналу. С кем бы тебе, как вратарю, больше хотелось сыграть?

- Я бы сказал "Динамо" – с ними у нас получаются тяжелые и интересные игры. Для команды было бы лучше, я считаю, встретиться именно с "Динамо". В прошлом сезоне мы играли с "Кривбассом", и подошли к матчам с "Кременчуком" в хорошем игровом тонусе. Так что если мы обыграем "Динамо" и выйдем в финал, нам будет проще.

- Если твой прогноз сбудется, и вы встретитесь с "Динамо", кого из харьковчан будешь опасаться?

- Не могу сказать, что кого-то боюсь. Естественно, скажу – Вова Чердак, но я с ним играл, так что прям страха нет. Еще выделил бы Никиту Олейника – он зрячий, еще с академии его помню. Самые опасные атаки – быстрые, а они начинаются как раз с хороших пасов.