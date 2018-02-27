Китайцы не отпустили Тейшейру в Коринтианс

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра, который был не прочь провести 2018-й год на родине, остаётся в Китае. Клубы так и не смогли согласовать детали арендного соглашения.

"Шансы не переход Тейшейры равны нулю. Представители "Тимау" были довольно настойчивыми, однако китайская сторона отказала им буквально в последний момент. Так бывает", - сказал Вальтер Сабатини, занимающийся вопросами развития "Интера" и "Цзянсу Сунин", в интервью бразильской прессе.

Напомним, в ночь со среды на четверг Тимао предстоит провести первую встречу в рамках Кубка Либертадорес (соперником станет колумбийский "Мильонариос"). Стороны прекратили переговоры, поскольку клуб из Сан-Паулу уже не может заявлять новичков на групповой этап турнира.

Отметим, что Алекс Тейшейра перебрался из донецкого "Шахтёра" в Поднебесную в 2016-м за 50 миллионов евро. Бразилец сыграл за азиатов в 47 матчах, записав на свой счёт 19 голов и 8 результативных передач. Тем не менее, команда звёздного южноамериканца далека от лидирующих позиций в местной Суперлиге - заняла лишь 12-ю позицию в первенстве-2017.




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