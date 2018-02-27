НХЛ: Коламбус обыгрывает Вашингтон, Тампа сохраняет лидерство

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-02-27. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Вашингтон" - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Шайбы Артемия Панарина, Сонни Милано, Марка Летестю, Сета Джонса и Кэма Аткинсона принесли "Блю Джекетс" победу над "Вашингтоном". Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил за матч 25 бросков по воротам, а единственную шайбу в составе "Кэпиталз" забросил Александр Овечкин. Она стала для россиянина 39-й в сезоне.

"Тампа" - "Торонто" - 4:3 ПБ (1:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
"Тампа" сохранила за собой первую строку турнирной таблицы лиги, переиграв "Торонто" в серии буллитов. Своей попыткой, которая принесла "Молниям" победу, воспользовался Брейден Пойнт. В течение основного времени матча в составе "Тампы" отличились Крис Кунитц, Тайлер Джонсон и Адам Эрне. у "Торонто" забивали Джеймс ван Римсдайк, Митч Марнер и Тайлер Бозак.

"Монреаль" - "Филадельфия" - 0:1 ПБ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
28 сэйвов голкипера "Филадельфии" Петра Мразека помогли "Флайерс" обыграть "Монреаль". Этот шатаут стал для чеха 4-м в сезоне и 14-м в карьере. При этом вратарь отразил 5 из 6-ти бросков в серии буллитов. Пободным для "летчиков" стал бросок Шона Кутюрье.

"Колорадо" - "Ванкувер" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Дубль Нэйтана Маккиннона в третьем периоде поединка принес "Колорадо" победу над "Ванкувером". Микко Рантанен открыл счет в матче, а Даниэль Седин лишь несколько сократил отставание "Кэнакс" в третьей двадцатиминутке.

"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Гол Дастина Брауна на 4-й минуте овертайма принес "Лос-Анджелесу" победу над "Вегасом". К середине третьего периоде "Короли" уступали в счете 0:2 после точных бросков Эрика Хаулы и Райлли Смита. Тем не менее, Джеффу Картеру и Анже Копитару удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм.


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