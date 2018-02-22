РоSSийскому телевидению запретили снимать тренировку чехов
Операторам роSSийских телеканалов запретили вести съемки открытой тренировки сборной Чехии по хоккею перед полуфинального матча Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.
Как сообщают информационные агенства, к съемочным группам в начале тренировки подошли представители чешской сборной и закрыли руками камеры. В своих действиях они ссылались на правила Международной федерации хоккея. По их словам, снимать тренировку сборной могут только журналисты, представляющие эту страну. Сегодня в полуфиналах хоккейного турнира Игр-2018 сыграют ОАР - Чехия и Канада - Германия.
Ранее, напомним, женская сборная США по хоккею победила команду Канады в финале олимпийского турнира. Основное время северо-американского дерби и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В серии послематчевых буллитов точнее оказались американки - 3:2.
Сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, а впервые американские хоккеистки завоевали золото ровно 20 лет назад - еще в 1998 году на Играх в японском Нагано, когда женский хоккей впервые был представлен в программе Олимпийских играх.
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