РоSSийскому телевидению запретили снимать тренировку чехов

Операторам роSSийских телеканалов запретили вести съемки открытой тренировки сборной Чехии по хоккею перед полуфинального матча Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

Как сообщают информационные агенства, к съемочным группам в начале тренировки подошли представители чешской сборной и закрыли руками камеры. В своих действиях они ссылались на правила Международной федерации хоккея. По их словам, снимать тренировку сборной могут только журналисты, представляющие эту страну. Сегодня в полуфиналах хоккейного турнира Игр-2018 сыграют ОАР - Чехия и Канада - Германия.

Ранее, напомним, женская сборная США по хоккею победила команду Канады в финале олимпийского турнира. Основное время северо-американского дерби и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В серии послематчевых буллитов точнее оказались американки - 3:2.