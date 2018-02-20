Иммобиле разобрался с Вероной за пять минут

"Лацио" победил на своем поле "Верону" в заключительном матче 25-го тура Серии A. Успех "орлам" принес дубль Чиро Иммобиле, который он оформил всего за пять минут второго тайма.

Хозяева могли выйти вперед на 34-й минуте, однако Луис Альберто угодил в стойку ворот. Иммобиле открыл счет на 55-й минуте после того, как Луис Альберто классно его вывел один на один с вратарем. На 60-й форвард удвоил преимущество, оказавшись первым на добивании. За минуту до конца Фелипе Кайседо отправил третий мяч в ворота "Вероны", однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Три очка помогли "Лацио" вернуться в лигочемпионовскую четверку, опережая "Интер" на одно очко. "Верона" занимает предпоследнее место с 16 очками.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 25-й тур.

"Лацио" - "Верона" 2:0 (0:0)



Голы: Иммобиле, 56 (1:0); Иммобиле, 60 (2:0)

