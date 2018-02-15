Свитолина ломает традицию

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной доселе не складывались отношения с открытым чемпионатом Катара.
В Дохе она никогда не выходила в третий раунд, а в прошлом году вообще не участвовала в нем, выложившись как следует на Тайване. Сейчас, наоборот, проигнорировала турнир в Тайбэе, в котором до финала добралась Екатерина Козлова, а ставку сделала на Доху. Это четвертая попытка.
Петра КВИТОВА станет сегодняшней соперницей Элины Свитолиной. Фото: wtatennis.com
Первый круг Свитолина, получившая третий номер «посева», пропустила и уверенно стартовала во втором, почти без проблем справившись с чешкой Маркетой Вондроушовой - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 8 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. У Вондроушовой - 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти. А немного поволноваться пришлось лишь на старте второго сета, когда Вондроушова имела двойной брейк-пойнт.
Это десятая победа украинки в 11 матчах этого года. Когда Элину спросили, каково ей было играть в Валентинов день, когда все празднуют, она спокойно ответила: «Все в порядке. Теннис - моя вторая любовь, провожу День святого Валентина в его компании, а также в компании ракетки и мячей».
Вскоре определилась и соперница украинки в третьем круге - Элина вышла на еще одну представительницу Чехии, бывшую вторую ракетку мира Петру Квитову, сломившую в трех сетах сопротивления польки Агнешки Радваньской. Нельзя не отметить, что Квитова перед этим выиграла турнир в Санкт-Петербурге.
К сожалению, другим нашим одиночницам похвастать нечем. Леся Цуренко в упорной борьбе уступила румынке Михаэле Бузэрнеску. Точнее, скажем так - упорнее, чем в полуфинале Хобарте ровно месяц назад, когда Михаэла легко взяла свое - 6:2, 6:2.
Катерина Бондаренко, уверенно начав битву с 29-й в мировом рейтинге испанкой Карлой Суарес Наварро, после стартовых 6:3, в двух следующих сетах с таким же счетом уступила. Между прочим, в решающем сете вела - 3:1, но затем проиграла пять подач кряду.
Надежда на пары. Людмила Киченок в содружестве с австралийкой Моник Адамчак не без труда переиграла тайваньско-китайское содружество в лице Си Сувэй/Пен Шуай. Обратите внимание на контраст счетов по сетам. От разгромного поражения в первом, до достаточно уверенного отыгрыща во втором и отчаянной рубки в третьем.
Ольга Савчук в компании с россиянкой Анастасией Павлюченковой прошла в первом круге дуэт Сьюко Аояма/Катарина Среботник. Еще в одном противостоянии наши сошлись между собой. Это была встреча пары Катерина Бондаренко/Александра Крунич с Надеждой Киченок, взявшей себе в компаньонки австралийку Арину Родионову.
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