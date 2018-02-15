Свитолина ломает традицию

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной доселе не складывались отношения с открытым чемпионатом Катара.

В Дохе она никогда не выходила в третий раунд, а в прошлом году вообще не участвовала в нем, выложившись как следует на Тайване. Сейчас, наоборот, проигнорировала турнир в Тайбэе, в котором до финала добралась Екатерина Козлова, а ставку сделала на Доху. Это четвертая попытка.

Петра КВИТОВА станет сегодняшней соперницей Элины Свитолиной. Фото: wtatennis.com

Первый круг Свитолина, получившая третий номер «посева», пропустила и уверенно стартовала во втором, почти без проблем справившись с чешкой Маркетой Вондроушовой - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 8 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. У Вондроушовой - 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти. А немного поволноваться пришлось лишь на старте второго сета, когда Вондроушова имела двойной брейк-пойнт.

Это десятая победа украинки в 11 матчах этого года. Когда Элину спросили, каково ей было играть в Валентинов день, когда все празднуют, она спокойно ответила: «Все в порядке. Теннис - моя вторая любовь, провожу День святого Валентина в его компании, а также в компании ракетки и мячей».

Вскоре определилась и соперница украинки в третьем круге - Элина вышла на еще одну представительницу Чехии, бывшую вторую ракетку мира Петру Квитову, сломившую в трех сетах сопротивления польки Агнешки Радваньской. Нельзя не отметить, что Квитова перед этим выиграла турнир в Санкт-Петербурге.

К сожалению, другим нашим одиночницам похвастать нечем. Леся Цуренко в упорной борьбе уступила румынке Михаэле Бузэрнеску. Точнее, скажем так - упорнее, чем в полуфинале Хобарте ровно месяц назад, когда Михаэла легко взяла свое - 6:2, 6:2.

Катерина Бондаренко, уверенно начав битву с 29-й в мировом рейтинге испанкой Карлой Суарес Наварро, после стартовых 6:3, в двух следующих сетах с таким же счетом уступила. Между прочим, в решающем сете вела - 3:1, но затем проиграла пять подач кряду.

Надежда на пары. Людмила Киченок в содружестве с австралийкой Моник Адамчак не без труда переиграла тайваньско-китайское содружество в лице Си Сувэй/Пен Шуай. Обратите внимание на контраст счетов по сетам. От разгромного поражения в первом, до достаточно уверенного отыгрыща во втором и отчаянной рубки в третьем.

Ольга Савчук в компании с россиянкой Анастасией Павлюченковой прошла в первом круге дуэт Сьюко Аояма/Катарина Среботник. Еще в одном противостоянии наши сошлись между собой. Это была встреча пары Катерина Бондаренко/Александра Крунич с Надеждой Киченок, взявшей себе в компаньонки австралийку Арину Родионову.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ДОХА. Турнир WTA Premier 5. 3 198 250 долларов. Открытые корты. Хард. 56 участниц. 1/16 финала. Возняцки (1, Дания) - Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:0. Конта (10, Великобритания) - Суарес (Испания) - 6:2, 6:2. Кербер (8, Германия) - Стосур (Австралия) - 6:4, 6:1. СВИТОЛИНА (3, Украина) - Вондроушова (Q, Чехия) - 6:2, 6:4. Квитова (16, Чехия) - А.Радваньска (Польша) - 6:7(3), 6:3, 6:4. Гергес (9, Германия) - Стрыцова (Чехия) - 6:2, 3:6, 6:1. Гарсия (7, Франция) - Цибулкова (Словакия) - 6:3, 6:7(3), 6:0. Блинкова (Q, РоSSия) - Младенович (11, Франция) - 6:3, 6:3. Кырстя (Румыния) - Мертенс (15, Бельгия) - 7:5, 6:4. Мугуруса (4, Испания) - Дуань Инин (Q, Китай) - 6:3, 6:4. Кар.Плишкова (5, Чехия) - Корне (Франция) - 6:2, 6:3. Беллис (Q, США) - Кис (12, США) - 2:6, 6:3, 6:0. Севастова (13, Латвия) - Осака (Q, Япония) - 6:4, 6:1. Халеп (2, Румыния) - Макарова (РоSSия) - 6:3, 6:0.

Парный разряд. 1/16 финала. САВЧУК/Павлюченкова (Украина/РоSSия) - Аояма/Среботник (Япония/Словения) - 6:3, 6:2. Л.КИЧЕНОК/Адамчак (Украина/Австралия) - Си Сувей/Пэн Шуай (5, Тайвань/Китай) - 0:6, 6:3, 10:8. К. БОНДАРЕНКО/Крунич (Украина/Сербия) - Н.КИЧЕНОК/Ан.Родионова (Украина/Австралия) - 6:4, 1:6, 10:8.