"Александрия" в Турции: Гола Протасова не хватило (ВИДЕО)  

ОРДАБАСЫ Казахстан - АЛЕКСАНДРИЯ - 1:1 (1:1)

Голы: Протасов, 26 (0:1). Нагаев, 40 (1:1).

«Александрия»: Рудик (Леванидов), Стецьков (Бацула, 79), Сезар (Пономарь, 60), Банада (Довгий, 60), Шастал, Старенький, Афоаква, Ситало, Гитченко, Протасов (Грицук, 60), Бабогло.

Фото: fco.com.ua

Этот спарринг на поле гостиничного комплекса Susesi стал для подопечных Владимира Шарана заключительным на стадии подготовки к весенней части сезона.

Тренерский штаб александрийцев задействовал смешанный состав, в котором нашлось место новичкам Дмитрию Шасталу, Диксону Афоакве, Сезару, а также привлеченным к работе с главной командой резервистам Тимуру Стецькову, Владиславу Бобогло и Евгению Протасову.

Протасов и открыл в этом матче счет. Однако «Ордабасы» с ответом не задержались. Не прошло и четверти часа, как узбекский легионер с хлесткой фамилией Нагаев восстановил равновесие.

Во второй половине поединка игра в основном протекала в середине поля и не изобиловала большим количеством голевых моментов. У александрийской команды забить могли Сергей Старенький и Андрей Гитченко, но в заключительной стадии их подводило мастерство.