"Александрия" в Турции: Гола Протасова не хватило (ВИДЕО)  

Этот спарринг на поле гостиничного комплекса Susesi стал для подопечных Владимира Шарана заключительным на стадии подготовки к весенней части сезона.
Тренерский штаб александрийцев задействовал смешанный состав, в котором нашлось место новичкам Дмитрию Шасталу, Диксону Афоакве, Сезару, а также привлеченным к работе с главной командой резервистам Тимуру Стецькову, Владиславу Бобогло и Евгению Протасову.
Протасов и открыл в этом матче счет. Однако «Ордабасы» с ответом не задержались. Не прошло и четверти часа, как узбекский легионер с хлесткой фамилией Нагаев восстановил равновесие.
Во второй половине поединка игра в основном протекала в середине поля и не изобиловала большим количеством голевых моментов. У александрийской команды забить могли Сергей Старенький и Андрей Гитченко, но в заключительной стадии их подводило мастерство.
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