НХЛ: Вратарь Рейнджерс выбыл на две-три недели

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Ондржей Павелец выбыл на две-три недели из-за растяжения связок колена, сообщает nhl.com.

Он получил травму в первом периоде пятничного матча против "Калгари Флэймз" (4:3). Павелец сделал семь сэйвов и не вышел на второй период.

В этом сезоне Павелец сыграл 4-7-1 при 3,01 в среднем пропущенных шайбы и 91,0% сэйвов.

В субботу из команды Американской хоккейной лиги "Хартфорд" был вызван роSSийский вратарь Александр Георгиев. В воскресной игре против "Виннипег Джетс" он будет резервным голкипером у Хенрика Лундквиста.

Тренер "Рейнджерс" Ален Виньо также сообщил, что нападающий Джимми Веси (сотрясение мозга) вернется в состав после трех пропущенных матчей, а защитник Райан Макдона пропустит вторую встречу подряд.


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